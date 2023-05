Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan am 28. Mai in Duisburg Bild: dpa

Wie wichtig und zugleich schwierig das Verhältnis Deutschlands zur Türkei ist, haben die unterschiedlichen Reaktionen auf die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Wochenende gezeigt. Vom Bemühen um konstruktive Worte über deutliche Kritik, die Forderung nach Abbruch des EU-Beitrittsprozesses bis hin zu Autokorsos jubelnder Fans Erdogans war alles dabei.

Staatstragend, aber ohne den Versuch, herzlich zu wirken, äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach der Gratulation schrieb der deutsche Präsident an den türkischen, angesichts der besonders engen menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern komme dem deutsch-türkischen Verhältnis ganz besondere Bedeutung zu. „Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam zu einer Festigung guter Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern beitragen könnten. Die Herausforderungen in der Welt, denen wir uns gegenüber sehen, machen dies umso wichtiger.“

Um eine ähnliche Tonlage bemühte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte – auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden“, schrieb Scholz auf Twitter. Er gratulierte Erdogan zur Wiederwahl. „Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben.“

Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit geht es dabei unter anderem um die Entwicklung im östlichen Mittelmeer, um in der Nato anstehende Entscheidungen sowie das Verhältnis der Türkei zur EU. Um an diesen Themen zu arbeiten, habe der Bundeskanzler Erdogan zu einem Antrittsbesuch nach Berlin eingeladen, teilte Hebestreit mit.

„Absage an unsere pluralistische Demokratie“

Diejenigen, die weniger auf diplomatische Vorsicht achten müssen, wurden deutlicher. So forderte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei und CSU-Politiker Manfred Weber, den EU-Beitrittsprozess mit der Türkei zu beenden. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine enge Partnerschaft wichtig ist, eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU allerdings niemand mehr will – weder die Türkei noch die EU“, sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Diesen Prozess müssen wir zu den Akten legen, weil er bessere Beziehungen mehr blockiert als unterstützt.“

Vorsichtig optimistisch zeigte sich der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), der eine Abkehr Erdogans von seinem „provokativen Kurs“ gegenüber Deutschland und dem Westen nicht ausschloss. „Erdogan könnte nach einer nüchternen Analyse zu dem Schluss kommen, dass die großen wirtschaftlichen Probleme seines Landes nur gemeinsam mit der EU und Deutschland zu lösen sind“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister, der selbst türkische Wurzeln hat, zeigte sich dagegen offen kritisch, vor allem mit Blick darauf, dass die in Deutschland lebenden Türken überwiegend für den Amtsinhaber gestimmt hatten. „Die Autokorsos sind keine Feiern harmloser Anhänger eines etwas autoritären Politikers“, schrieb der Grünenpolitiker auf Twitter. „Sie sind eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie.“ Im Gegensatz zu den Wählern in Deutschland müssten viele Menschen in der Türkei durch Armut und Unfreiheit die Folgen der Wahl tragen. „Sie sind zurecht wütend. Darüber wird zu reden sein!“

Zahlreiche Anhänger Erdogans hatten dessen Wiederwahl mit Autokorsos etwa in Berlin, Hamburg und Duisburg gefeiert. Zum Teil waren mehrere Hundert Fahrzeuge dabei, die Fahrer hupten, es wurden Türkei-Fahnen geschwenkt. In Mannheim kam es zu Auseinandersetzungen, Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen, Teilnehmer der Autokorsos gerieten mit Fußgängern aneinander. Überwiegend blieben die Siegesfeiern jedoch friedlich.