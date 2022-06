Russlands Krieg und der Balkan : Balkanische Zeitenwende

Auf welches Land der Region man auch blickt, auf dem Balkan zeigt sich die Zäsur des russischen Krieges gegen die Ukraine ebenso deutlich wie anderswo in Europa. Beispiel Bulgarien: Nachdem der Kreml dem Land im April als erstem europäischen Staat neben Polen das Gas abgedreht hat, muss Regierungschef Kyrill Petkow die bulgarische Energieversorgung nun in kürzester Zeit neu ausrichten. Bei Gas könnte das dank niedrigen Verbrauchs, Lieferungen aus Aserbaidschan und den USA (Flüssiggas) gelingen.

Nicht so einfach ist es beim Öl. Die einzige Raffinerie des Landes, Neftochim in der Schwarzmeerstadt Burgas, ist im Besitz des russischen Lukoil-Konzerns. Es ist die größte Raffinerie des Balkans und einer der größten Arbeitgeber Bulgariens. (Laut Europäischer Umweltagentur war sie 2016 zudem der zweitgrößte Emittent von Schwefeldioxid unter allen Raffinerien in EU-Staaten.) Ohne das in Burgas verarbeitete Öl stünde Bulgarien rasch still. „Die Regierung hat deshalb angekündigt, sollte die EU Öl-Sanktionen gegen Russland beschließen, werde man der Slowakei und Ungarn folgen und eine Ausnahme verlangen“, sagt der an der Universität Oxford lehrende Politikwissenschaftler Dimitar Bechev.