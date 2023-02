Von Weitem hört man den Leichenwagen kommen. Sie bringen Wolodymyr. „Die Fahnen dahin­“, sagt Leutnant Slawik an der Dorfeinfahrt. „Die Kapelle hierher.“ Leutnant Slawik heißt eigentlich Jaroslaw Hawjanetz, und er ist der Chef des Wojenkomat, also des Kriegskommissariats in Monastyryska. Das ist das Städtchen zwei Täler weiter. Er ist ein wichtiger Mann geworden, seit Krieg ist: Der Offizier, der die Soldaten einzieht. Aber weil er von hier ist, nennen ihn trotzdem alle nur Slawik. Und Wolodymyr, den sie jetzt bringen, das war der Tischler Stadnytzkij. Er hatte zwei Kinder, eine Frau, eine alte Mutter und einen Garten mit Enten. Sein Haus steht hier in Korschowa, einem Dörfchen in den Hügeln vor der Stadt. Das Haus ist frisch verputzt, denn mit Korschowa ging es langsam auf­wärts, bevor die Russen kamen.

Jetzt ist Wolodymyr tot. Seit den Kämpfen um Cherson im letzten September war er vermisst. Im November fan­den sie seinen Körper, im Januar be­stätigten die Ärzte: Er ist es.

Der Leichenwagen ist um die Biegung gekommen, und sie bilden ein Spalier: Sol­daten, Fahnen, Priester, die Blaskapelle. Es ist Mittag. Ganz Korschowa ist auf den Beinen, aber obwohl so viele Menschen auf der Straße sind, ist es so still, als wäre es Mitternacht. Jetzt haben sie vor der Dorfeinfahrt den Sarg aus dem Auto geladen, der Leichenzug geht los, und immer noch hört man nur das Knirschen der Schuhe im Kies.

Die Kinder sind starr wie Stein, die Mutter weint

Das Dorf ist eigentlich nur eine holperige Straße mit Häusern und Ziehbrunnen rechts und links. Aber jetzt wirkt es fast feierlich. Die Nachbarn haben Kerzen an den Wegrand gestellt, und während die Soldaten Wolodymyrs Sarg zu seinem Haus tragen, stehen die Leute in allen Hoftoren. Viele knien im Kies, den Blick zur Erde: Frauen, Männer, Kinder. Sie warten schweigend, bis der Sarg vorbei ist, dann stehen sie auf und gehen im­mer noch schweigend hinterher.

Im Hof des Hauses, wo Wolodymyr wohnte, steht das Tränenbrot auf einem Tisch, daneben die Angehörigen und die Kapelle. Draußen auf der Straße das ganze Dorf. Frau und Kinder sind starr wie Stein, die Mutter weint und schwankt. Nachbarn stützen sie. Jetzt halten die Soldaten die Fahne über den Sarg, und Leutnant Slawik verliest ei­nen kurzen Gruß. Er macht das nicht zum ersten Mal. Der Landkreis hier im Westen der Ukraine ist zwar weit weg von der Front. Aber der Krieg ist nah. Er kommt in Särgen in die Häuser der Menschen, und dann ist Slawik immer dabei.

So ist sein Job: Erst bringt er den Lebenden die Marschbefehle, dann bringt er die Toten zurück in ihre Häuser, und am Ende sorgt er für die Begräbnisse. Dann, sagt er, kann er den Frauen nicht in die Augen schauen. Nie­mand gebe ihm Schuld, aber er fühle sich trotzdem schuldig. Jetzt, im Hof vor Wolodymyrs Sarg, klappt er eine schwarze Kartonmappe auf: Das Dokument mit der Abschiedsformel. Er verliest den militärisch knappen Gruß, und seine Stimme klingt dienstlich hart.

Am nächsten Tag versammeln sich acht traurige Menschen im Wojenkomat, dem Militärkommissariat von Monastyryska. Drei sind die Frauen von Männern, die an der Front gestorben sind, eine ist die Mutter eines Toten. Vier sind ihre Kinder. In den Fenstern liegen Sandsäcke mit einem schmalen Schießspalt in der Mitte.