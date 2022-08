Aktualisiert am

Korruption in der Ukraine

Korruption in der Ukraine :

Korruption in der Ukraine : Die Macht der Oligarchen bröckelt

Sie kontrollierten Politik, Medien und Wirtschaft. Im Krieg aber verlieren die ukrainischen Oligarchen an Kapital und Einfluss.

Der ukrainische Unternehmer und Oligarch Rinat Achmetow verlässt im Mai 2014 nach einem Gespräch die Residenz des deutschen Botschafters in Kiew. Bild: dpa

Dass sie Oligarchen sind, wollen sie lieber nicht hören. Als „Geschäftsmänner“, „Biznesmeni“ auf Ukrainisch, sehen sich die Männer, die Politik, Wirtschaft und Medien beeinflussen. Sie sind ein Teil der informellen Machtzentren, gegen die lange Zeit kein Präsident ankam. Vielmehr kontrollierten die Oligarchen die Staatsführer. Doch mit dem Krieg ändert sich auch das politische System der Ukraine, oppositionelle Gruppen im Parlament üben den Schulterschluss, die größten Fernsehsender strahlen im sogenannten Telemarathon ein einheitliches Programm aus.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



„Die Oligarchen sind jetzt erheblich geschwächt“, sagt Petro Oleschtschuk von der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew. „Die Medien haben sich unter der Kontrolle der Behörden vereinigt, die wirtschaftliche Basis für den Einfluss der Oligarchen wurde teilweise zerstört.“ Damit meint der Politikwissenschaftler vor allem den Kohle- und Stahlmagnaten Rinat Achmetow, dem unter anderem das mittlerweile zerbombte und von russischen Truppen besetzte Stahlwerk „Asowstal“ in Mariupol gehört. Achmetow gilt nach wie vor als reichster Ukrainer. Allerdings schätzte der ukrainische Ableger des amerikanischen Wirtschaftsmagazins „Forbes“ im Juli, dass sein Vermögen seit Beginn des russischen Großangriffs am 24. Februar um fast zwei Drittel geschrumpft ist, von 13,7 Milliarden Dollar auf 4,9 Milliarden Dollar.