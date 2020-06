Aktualisiert am

Referendum in Russland : Der wichtigste Punkt – leider vergessen

Die Wahl kommt zu den Menschen: Eine mobile Wahlurne am Donnerstag in Sibirien Bild: Reuters

Am Mittwoch ist in Russland der zentrale Abstimmungstag über die geplante Verfassungsänderung. Es wird unter Bäumen, in Kofferräumen und auf Einkaufswagen gewählt. Das Ergebnis steht schon längst fest.