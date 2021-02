Russland : Auf der Jagd nach Nawalnyjs Klobürste

Aktualisiert am

Der Kreml treibt eine Hetzkampagne gegen Alexej Nawalnyj voran. Der Oppositionelle sei Teil einer westlichen Operation, um Russland zu schaden. Doch Präsident Putin verliert laut einer Umfrage an Vertrauen.

Präsident Wladimir Putin bei einer Videokonferenz am Dienstag in seiner Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau Bild: AP

Im Bemühen, den Feind zu verdammen, ist Russlands Staatsfernsehen auf die Klobürste gekommen. Eine Mitarbeiterin hatte sich in dem Haus in Freiburg im Breisgau, das der Oppositionelle Alexej Nawalnyj um die Jahreswende bewohnte, mit ihrem Team eingemietet. Für die „Nachrichten der Woche“, die Staatsfernsehwochenschau des Chefpropagandisten Dmitrij Kisseljow, verglich die Reporterin dann die Villa mit zwei Küchen, mehreren Schlafzimmern, Schwimmbecken und Obst auf dem Esstisch mit Ausschnitten aus Nawalnyjs Youtube-Erfolgsfilm „Palast für Putin“ über ein dem Präsidenten zugeordnetes Anwesen am Schwarzen Meer.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

In einer Toilette reckte sie die Klobürste hoch, denn für viele Russen ist eine goldene Klobürste aus einem zum Palast gehörenden Weingut zum Symbol geworden. „Die Bürste ist am Platz, glänzt“, sagte die junge Frau. „Aber nicht so.“ Der Bericht ist Teil einer Hetzkampagne gegen den seit seiner Rückkehr Mitte Januar inhaftierten Nawalnyj, dessen Mitstreiter und den Westen.