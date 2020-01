Amerika-Iran-Konflikt : Gute Zeiten für den IS

Als Donald Trump am Mittwochabend Signale der Deeskalation aussandte, reichte er dem iranischen Regime die Hand zum gemeinsamen Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS). Zwar verkündete der amerikanische Präsident zunächst – wohl vor allem in Richtung des heimischen Publikums –, „hundert Prozent des IS und seines territorialen Kalifats“ seien zerstört, dessen einstiger Anführer Abu Bakr al Bagdadi getötet. Aber nur wenige Sätze später erklärte Trump den IS zum „natürlichen Feind“ des Regimes in Teheran. „Die Zerstörung des IS ist gut für Iran, und wir sollten gemeinsam an diesen und anderen gemeinsamen vorrangigen Zielen arbeiten“, fügte er an.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Grundsätzlich ist Trumps Angebot nicht völlig abwegig. Schließlich hatten die Vereinigten Staaten und Iran im jahrelangen Rückeroberungskrieg gegen die Dschihadisten auf derselben Seite gekämpft. Washington und Teheran unterstützten beide die Regierung in Bagdad. Die Milizen der „Volksmobilisierung“ (Al Haschd al schaabi) spielten eine maßgebliche Rolle auf dem Schlachtfeld, und sie profitierten von der amerikanischen Waffenhilfe für die irakischen Streitkräfte – auch wenn fast alle der kampfstarken schiitischen Milizen unter dem Haschd-Banner zu dem Schattenreich der iranischen Revolutionswächter gehörten, in dem Qassem Soleimani die Strippen zog.

Nach dem tödlichen Drohnenangriff auf den iranischen General, den Trump am Mittwoch als „rücksichtslosen Terroristen“ bezeichnete, erscheint ein gemeinsamer Kampf gegen den IS allerdings undenkbar. „Das Angebot ist ein Witz“, sagt Mohammed al Obeid, ein libanesischer Beobachter mit engen Verbindungen in das Lager Teherans und seiner Verbündeten. Im Gegenteil: Es werde weitere Angriffe auf die amerikanischen Streitkräfte geben, um sie aus der Region zu vertreiben. Das „Lager des Widerstands“ gegen Amerika und Israel rücke jetzt noch enger zusammen, sagt Obeid.

Im Irak ist die Wut auf Amerika besonders groß

Im Irak ist die Wut besonders groß, denn die amerikanischen Raketen töteten auch die Nummer zwei der „Volksmobilisierung“, Abu Mahdi al Muhandis. Irantreue irakische Milizkommandeure haben schon deutliche Drohungen ausgesprochen. Qais al Khazali, der Anführer der Truppe Asaib Ahl al Haq, hatte am Mittwoch nach dem iranischen Raketenangriff auf amerikanische Militärs eine zusätzliche „irakische Antwort“ angekündigt, die der Antwort Teherans in nichts nachstehen werde. In der Nacht zum Donnerstag schlugen abermals Raketen in der „Grünen Zone“ von Bagdad ein, wo die amerikanische Botschaft liegt.

Außerdem bleibt im Irak der enorme politische Druck auf die ausländischen Streitkräfte bestehen, aus dem Land abzuziehen. Die amerikanisch geführte internationale Anti-IS-Koalition forderte am Donnerstag „weitere Klärung“, welche „rechtliche Natur und Wirkung“ die am Sonntag vom irakischen Parlament verabschiedete Resolution habe, mit der die Regierung aufgefordert wird, den Abzug der ausländischen Truppen zu erwirken. Die Koalition musste ihre Operationen gegen den IS angesichts der Bedrohung durch proiranische Kräfte einstellen. In der derzeitigen Stimmung ist es also sehr fraglich, ob eine andauernde amerikanische Präsenz im Irak noch möglich ist – oder zweckmäßig, wenn sich die Soldaten vor allem mit Eigensicherung beschäftigen.

Die Dschihadisten, die unter enormen Opfern in den Untergrund getrieben worden sind, können derzeit durchatmen, weil sich ihre Feinde gegenseitig unter Feuer nehmen. Sollten die internationalen Truppen tatsächlich abgezogen werden, könnte der IS sich sogar auf noch bessere Zeiten freuen. Der Aufbau schlagkräftiger irakischer Streitkräfte, die im Antiterrorkampf auf eigenen Füßen stehen, würde deutlich verzögert, sollte das Trainings- und Ausrüstungsprogramm der Koalition eingestellt werden.