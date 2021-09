Vor der Duma-Wahl : Was der Wahlkampf für Russlands Opposition bedeutet

Im Westen Moskaus ringt der Kandidat Michail Lobanow mit der Machtpartei Einiges Russland, aber vor allem mit der Apathie der Wählerschaft. Diese verkörpern an diesem Spätsommerabend im Innenhof dreier Wohnblöcke zwei Frauen, die rauchend auf einer Bank sitzen. Eigentlich ist hier eine gute Gegend des Wahlkreises 197, die Häuser sind aus hellem Stein, keine Plattenbauten, ein Park liegt direkt nebenan. Aber die Frauen klagen, über ihre engen Wohnungen, nicht von der Stadt sanierte Häuser und den bald zehn Jahre alten Spielplatz im Hof. Ein Anknüpfungspunkt für den 37 Jahre alten Lobanow.

Aber versucht der Kandidat der Kommunisten im Wahlkreis, die Frauen zu Wählerinnen zu machen, fallen Sätze wie „Von meiner Stimme hängt nichts ab“ oder „Wir sind früher zur Wahl gegangen, jetzt nicht mehr“. Lobanow, Dozent an der Mechanisch-Mathematischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität, will sie motivieren, berichtet von seinen Erfolgen als langjähriger Aktivist, wie er Parks vor Bauunternehmern verteidigt und Rechte von Studenten und Lehrkräften beschützt habe. Und immer wieder trägt Lobanow sein Mantra vor: Bei den Wahlen zur Duma am „einheitlichen Abstimmungstag“, dem 19. September, werde entweder er gewinnen oder der Kandidat von Einiges Russland.