Segregierte Schulen : Das weiße Amerika bleibt unter sich

Heute gibt es in Amerika mehr Schulen mit fast nur weißen oder fast keinen weißen Schülern als vor 30 Jahren. Das liegt auch an den Entscheidungen weißer Eltern – auch solchen, die seit Wochen „Black Lives Matter“ rufen.

Es sind zwei Fragen, die sie seit Wochen rufen: „Was wollen wir? Gerechtigkeit! Wann wollen wir sie? Jetzt! Und wenn wir sie nicht kriegen, machen wir alles dicht.“ Die Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren, sind kaum noch wegzudenken. Die Bewegung könnte die größte in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein, schätzte kürzlich die „New York Times“. In 550 Orten hätten bisher zwischen 15 und 26 Millionen Menschen an einem oder an mehreren Protesten teilgenommen. Viele der „Black Lives Matter“-Demonstranten sind weiß, die Mehrheit würde sich wohl als liberal oder links beschreiben. Und viele sind sich einig, dass das, was man da bekämpft, struktureller Rassismus ist, der in alle gesellschaftlichen Bereiche ragt.

Doch da wird es bei näherem Hinsehen auch unangenehm. Denn es sind es oft auch die individuellen Entscheidungen von weißen Privatpersonen, die die bestehenden Strukturen aufrecht erhalten. Könnte man die tatsächlich „dichtmachen“, ginge das an den Kern der eigenen Lebensweise.

Kaum irgendwo wird das so deutlich wie im Schulwesen. „Das Problem, mit dem wir alle leben“, nannte die afroamerikanische Journalistin Nikole Hannah-Jones eine ihrer preisgekrönten Arbeiten über die Segregation der Schulen. Und Miriam Nunberg, eine weiße Bürgerrechtsanwältin in New York, sagt: „Bei diesem Thema gibt es sehr viel Heuchelei und Doppelmoral – auch unter den Linken, die jetzt auf der Straße sind und ,Black Lives Matter' rufen.“ Denn dass die amerikanischen Schulen heute wieder stärker segregiert sind als in den achtziger Jahren, das haben auch die weißen Eltern zu verantworten.

Freeways und Gleise als räumliche Grenzen

Stark segregiert sind Schulen dann, wenn sie fast ausschließlich von Schwarzen und Latinos oder nahezu exklusiv von Weißen besucht werden, obwohl alle gemeinsam in der jeweiligen Stadt leben. Ein Fünftel aller öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten hat laut der University of California in Los Angeles (UCLA) fast nur weiße Schüler, ein weiteres Fünftel so gut wie keine. Die Zahl stark segregierter Schulen habe sich seit Anfang der achtziger Jahre verdreifacht, stellten die Forscher 2014 fest.

Mit der wegweisenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall „Brown v. Board of Education“ von 1954 war die offizielle „Rassentrennung“ in der Schule eigentlich abgeschafft. Doch Politiker und Eltern fanden im Norden wie im Süden stets Wege, schwarze und weiße, arme und reiche Kinder weiterhin zu trennen. Regierungen im Süden machten die Schulen ganzer Bezirke zum Teil jahrelang dicht, während sie mit Steuervergünstigungen weiße Privatschulen förderten. Im Norden setzte man auf den Zuschnitt von Schulbezirken.

Auf dem Land und in den Vorstädten sind die Schulbezirke bis heute oft so angelegt, dass Kinder aus eher weißen Gegenden unter sich bleiben. Das war vielerorts einfach zu erreichen, weil die Struktur des Wohnungsmarktes historisch schon eine segregierte war. Afroamerikaner und Latinos waren von den Förderprogrammen für Hauskäufer im 20. Jahrhundert lange ausgeschlossen, später bekamen sie oft keine Kredite. Es entstanden strukturschwache, von den Banken unterbewertete Wohngegenden.

Die unsichtbaren Grenzen sind durchlässiger geworden, durch die bleibenden Einkommensunterschiede aber nicht verschwunden. Ob in den Millionärsvororten von Connecticut, im ländlichen Süden oder in ehemaligen Industriestädten im Mittleren Westen: Auch dort, wo der weiße Besucher eine mehrheitliche weiße Kommune wahrnimmt, gibt es meist Viertel, in denen die Arbeiter und Servicekräfte wohnen, die oft eine dunklere Hautfarbe haben. Die geographische Trennung sichert oft ein absichtlich so gebauter Freeway oder eine Bahnstrecke. Daher stammt auch das Wort von der „anderen Seite der Gleise“ („the other side of the tracks“) als geläufige Bezeichnung für einen ärmeren Stadtteil.