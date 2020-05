Corona in der Schweiz : Musterland in der Krise

„Wir erleben eine Krise, wie es sie in der Geschichte der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.“ Mit diesen Worten eröffnete Simonetta Sommaruga eine Sonderversammlung des Schweizer Parlaments zu Beginn dieser Woche. Die sozialdemokratische Umwelt- und Verkehrsministerin amtiert derzeit auch als Bundespräsidentin – eine vor allem repräsentative Aufgabe, die sich die sieben Mitglieder der Regierung (Bundesrat) von Jahr zu Jahr im Wechsel weiterreichen.

„Lassen Sie die Demokratie wieder richtig aufleben“, rief Sommaruga den Abgeordneten der großen und kleinen Kammer des Parlaments zu – eigentlich ein ungeheuerlicher Appell in einem Land, das sich dank der direkten Mitspracherechte seiner Bürger als Musterland der Demokratie sieht und deren Volksvertreter normalerweise keinerlei Aufmunterung zur Arbeit benötigen. Aber das Coronavirus und der Kampf dagegen haben nicht nur die Schweizer Wirtschaft ausgehebelt, sondern zumindest temporär auch die gelebte Praxis der eidgenössischen Demokratie.

Die Regierung hat die Zügel in der Hand

Seit der Bundesrat Mitte März die schärfste Stufe im Epidemiengesetz, die „außerordentliche Lage“, aktivierte, befindet sich die Schweiz nicht nur in einem gesundheitspolitischen, sondern auch in einem demokratiepolitischen Ausnahmezustand. Seither wird das Land per Notrecht regiert. Auch das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Während die Mehrparteien-Regierung in Bern normalerweise eher als ausführender Arm von Volk und Parlament fungiert, hat sie nun das Heft des Handelns in der Hand.

Zum Schutz der Bevölkerung hat der Bundesrat seine umfassenden Ausnahme- Befugnisse genutzt und die Ausübung der Grundrechte wie der Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Geschäfte, Restaurants sowie Freizeit- und Kulturstätten mussten schließen. Eine wichtige nationale Volksabstimmung wurde verschoben. Selbst der Föderalismus, eine heilige Kuh der Schweiz, macht Pause: Die Kantone müssen nach der Pfeife des Bundesrats tanzen. Dies haben sie in den vergangenen sieben Wochen auch tatsächlich getan, wenn man von ein paar Sonderregelungen in besonders stark vom Virus betroffenen Regionen wie etwa dem Tessin absieht.

Seltene Eintracht war schnell vorbei

Der Bundesrat hatte das Parlament explizit vom Versammlungsverbot ausgenommen. Doch die Volksvertreter beschlossen Mitte März von sich aus, die damals laufende Tagungsperiode abzubrechen. Was die linke „Wochenzeitung“ als „Selbstverzwergung des Parlaments“ kritisierte, war vor allem der Angst vor Ansteckung geschuldet: In den altehrwürdigen Mauern des Berner Bundeshauses, wo man eng beieinandersitzt, hätte man die Abstandsregeln nicht ohne weiteres einhalten können. Hinzu kam die seltene Eintracht der Parteien in der Beurteilung der vom Bundesrat beschlossenen Maßnahmen: Von links bis rechts hießen die Politiker das abrupte Herunterfahren von Teilen der Wirtschaft und die Schließung der Grenzen gut.