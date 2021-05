Infektionsanstieg in Taiwan : Ein Fehler, der sich sofort rächt

Hamsterkäufe und Maskenpflicht: zwei junge Frauen am Montag in einem Supermarkt in Taipeh Bild: Reuters

Taiwan galt bislang als das Land, das die Corona-Pandemie vielleicht am besten gemeistert hatte. Doch das Blatt wendet sich rapide und die Bevölkerung ist alarmiert. In gerade mal acht Tagen stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten um 818 auf 2017. Allein am Montag meldete die taiwanische Seuchenschutzbehörde 335 Neuinfektionen. Das Virus verbreitet sich in einigen Vierteln in der Hauptstadt Taipeh und Umgebung. Die Behörden fürchten, dass die Infektionszahlen weiter steigen werden. „Die Epidemie wird intensiver“, sagt Gesundheitsminister Chen Shih-chung. Am vergangenen Wochenende hat die Regierung für Taipeh und Umgebung bis zum 28. Mai strikte Maßnahmen erlassen. Atemschutzmasken sind nun auch im Freien Pflicht. Die Nichtbeachtung kostet umgerechnet bis zu 440 Euro Strafe.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Kabaretts und Kinos, Friseure, Fitnesscenter und Spielhallen müssen schließen. Privatpersonen dürfen sich nur noch höchstens zu fünft im Haus und zu zehnt außerhalb treffen. Damit die Einwohner der Hauptstadt nicht in andere Städte ausweichen, müssen Vergnügungsstätten im ganzen Land schließen. Aus Taipeh wird über leere Straßen berichtet. Viele scheinen sich an die Empfehlung zu halten, weitgehend zu Hause zu bleiben und wenn möglich von dort aus zu arbeiten.