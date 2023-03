Drei Monate sind die Proteste gegen Xi Jinpings Corona-Politik her. Die strengen Maßnahmen sind längst Geschichte. Eine junge Lehrerin aber sitzt noch immer in Haft. Ein Telegram-Chat könnte ihr zum Verhängnis werden.

Polizisten in Shanghai zerren am 27. November einen Demonstranten in ein Polizeiauto. Bild: AP

Als Zhai Dengrui in der Nacht des 27. November nach Hause kommt, ist sie aufgeregt. Sie hat das Gefühl, an einem besonderen Moment teilgehabt zu haben. Im Pekinger Botschaftsviertel hatten sich an jenem Abend Hunderte versammelt, um gegen Chinas Null-Covid-Politik zu protestieren. In anderen chinesischen Städten gab es ähnliche Mahnwachen. Einen derart ortsübergreifenden Protest hatte es in China seit 1989 nicht gegeben. Zhai Dengrui, eine junge Lehrerin, die erst vor Kurzem ihr Studium beendet hat, ist an jenem Abend nur eine unter vielen.

„In dem Moment hat sie sich keine großen Sorgen gemacht“, sagt ein Freund von ihr. Er sitzt in einem Pekinger Park und erzählt, wie Zhai ins Visier des chinesischen Sicherheitsapparats geraten ist. Durch einen „Zufall“, wie er sagt, scheinbar willkürlich herausgegriffen aus der Masse der Teilnehmer. „Wenn nicht sie, wäre es ein anderer gewesen“, sagt der Freund, dessen Name aus Si­cherheitsgründen nicht genannt werden kann.