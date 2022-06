Unterdrückung der Uiguren : Wie China Ayups Familie zerriss

Zeile 11.135 in einer Excel-Liste: Erkin Ayup, Kreis Konasheher, Gebäude 1, Zelle 122, Gefangener, 26.07.2017, eingeteilt zur Um­erziehung. Das ist alles, was Abdu­weli Ayup über das Schicksal seines Bruders weiß. Sein Name ist einer von Tausenden, die in den „Xinjiang Police Files“ auftauchen. Die Dokumente und Fotos dokumentieren Chinas Umgang mit Ui­guren, Kasachen und anderen ethnischen Minderheiten in der Region Xinjiang.

Die Daten wurden dem Anthropologen Adrian Zenz zugespielt. Eine Gruppe in­ternationaler Medien hat Teile davon ver­öffentlicht. In den Dateien finden sich auch Bilder aus den Lagern, in denen die chinesische Regierung nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen zeitweise mehr als eine Millionen Menschen festhält. Auf mehr als 2000 Por­trätaufnahmen blicken Menschen vor ei­nem weißen Hintergrund direkt in die Kamera: ein Mann mit kurz geschorenen Haaren und Hämatomen auf der Stirn, eine 72 Jahre alte Frau mit müden Au­gen, die Jüngsten sind erst 15 Jahre alt.