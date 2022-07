Hochkommissarin unter Druck : Wie China den Xinjiang-Bericht der UN verhindern will

Peking will offenbar mit einem Brief die Glaubwürdigkeit der UN-Hochkommissarin Bachelet untergraben. Diese hatte China im Mai besucht. Menschenrechtsverletzungen sprach sie damals nicht an.

Kurz vor der erwarteten Veröffentlichung des UN-Berichts zur Menschenrechtslage in Xinjiang hat China den Druck auf die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, erhöht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Peking einen Brief an Bachelet in Umlauf ge­bracht, in dem diese aufgefordert wird, auf eine Veröffentlichung des Dokuments zu verzichten, weil andernfalls die Glaubwürdigkeit des Hochkommissariats „untergraben“ werde.

Reuters zufolge hat China andere Staaten aufgefordert, den Brief zu unterschreiben. Die Agentur beruft sich auf Diplomaten aus drei Ländern. Demnach wurden zwei verschiedene Versionen des Briefes verbreitet. In einer schärfer formulierten Variante heißt es laut Reuters, der Xinjiang-Bericht sei „ohne Mandat“ entstanden und untergrabe Bachelets persönliche Glaubwürdigkeit.

Kritik wegen mangelnder Kritik

Der F.A.Z. lag die moderatere Variante des Briefes vor. Seine Authentizität konnte nicht unabhängig bestätigt werden. Das Außenministerium in Peking wich einer entsprechenden Frage am Mittwoch aus. Dass China Bachelet auf diese Weise davon abhalten könnte, ihren Bericht zu veröffentlichen, wird als unwahrscheinlich betrachtet. Das Büro der Hochkommissarin bekräftigte am Mittwoch eine Zusage Bachelets, das Do­kument vor dem Ende ihrer Amtszeit im August zu veröffentlichen. Die chinesische Regierung kennt den Inhalt, weil ihr der Bericht vorab zur Kommentierung vorgelegt wurde.

„Das Ziel (des Briefes) ist vielleicht eher, kurz vor Schluss die Sprache des Berichts ein bisschen zu entschärfen“, sagte ein Diplomat der F.A.Z. Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf, Olaf Wientzek, verwies darauf, dass auch andere autoritäre Staaten schon versucht hätten, missliebige Be­richte in ähnlicher Weise zu diskreditieren. „Dass man versucht, Bachelet persönlich unter Druck zu setzen, ist aber nicht alltäglich“. Die Chinadirektorin der Organisation Human Rights Watch, Sophie Richardson, sagte, es sei „nicht überraschend, dass das chinesische Au-ßenministerium denkt, dass eine solche Taktik wirksam sein könnte“. Bachelet habe schon zweimal eine Veröffent­lichung unmittelbar angekündigt und wieder zurückgezogen. 

Die frühere chilenische Präsidentin war von westlicher Seite scharf kritisiert worden, weil sie während ihres China­besuchs im Mai eine Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang vermieden hat. Staatschef Xi Jinping bezeichnete seine Xinjiang-Politik vergangene Woche als „richtig und wirksam“.