In der befreiten Stadt Cherson : Wichtigeres zu tun, als Angst zu haben

Die Russen schießen gerade nicht, und Yulia breitet ihre Fliesen aus. Draußen vor dem Block hat sie sie nebeneinander auf eine kleine Bank gelegt. Yulia ist Malerin, und die Fliesen sind ihre Bilder. Sie malt auf Fliesen, weil sie mit Ljoscha eigentlich das Bad renovieren wollte. Aber dann haben die Russen Cherson im März erobert. Sie hatten andere Sorgen, und ein paar Fliesen blieben übrig. Das Bad wurde zum Luftschutzraum, weil es keine Fenster hat und geschützt im Inneren des Blocks liegt. „Das Prinzip der zwei Wände“, sagt Yulia.

Weil sie Fliesen hatte, begann sie mit Filzstift auf sie zu malen, und schon eines ihrer ersten Bilder zeigt, was das Prinzip der zwei Wände ist: Die Russen bombardieren, und alles kauert im Bad. Ihr Sohn Stas in der Wanne, Yulia auf dem Teppich. Ljoscha sieht man nicht, denn sie hat ihn gebeten, das Foto zu machen, das sie abmalen wird, wenn das Schießen aufhört. Man sieht, wie sie versucht, etwas in ihr Handy zu tippen. Dasselbe Handy das sie jetzt in der Hand hält, zusammen mit ihrem Energydrink. Auf der Rückseite hat das Handy zwei ängstliche Comic-Augen. Der Energydrink ist irgendeiner, egal welcher. Vor dem Krieg hat Yulia nur „Green Energy“ getrunken, aber das gibt es jetzt nicht mehr. Also nimmt sie, was kommt.

Alle sprachen von Butscha

Jetzt sprüht sie vor dem Block Lack über ihre Bilder. Das geht drinnen nicht, wegen der Lösungsmittel. Und früher ging es auch draußen nicht, wegen der Russen. Also geht es erst jetzt. Yulia sprüht, dann wedelt sie die Lackwolke weg, dann sprüht sie noch mal.

In den ersten Kriegswochen malte sie auch „Die Schneeesser“. Sie hatte gehört, dass die Leute in Mariupol zum Kochen Schnee schmelzen mussten, weil die Belagerung so gnadenlos war, und sie wollte das malen. Aber wie malt man Leute, die Schnee zum Essen sammeln? Das Internet gab nichts her, also musste Stas sie fotografieren, wie sie sich bückten, das wurde ihre Vorlage. So malte sie die Leute in Mariupol, und zugleich machte es ihr Angst, dass der Mensch, den sie malte, sie selbst war.

Anfang April hörten sie, wie die Russen Zivilisten mordeten. Alle sprachen von Butscha, von erschossenen, gefesselten Menschen am Straßenrand, und Yulia wusste: Das könnten auch wir sein. Ljoscha, Stas, ich. Als sie dann zu Ostern hörte, dass in Odessa gerade ein junges Paar und ihr Baby von einer Bombe getötet worden waren, malte sie einen Drachen, der Feuer auf einen Wohnblock speit. „Das ist der Drache der russischen Märchen“, sagt Yulia. „Wir hatten damals viel Angst. Aber dann gewöhnten wir uns. Wir mussten Essen kriegen, und das Schlangestehen hat uns abgelenkt.“

Die Hände des Russen zitterten

Damals, in den ersten Kriegswochen, sind die Russen auch zum ersten Mal in Ljoschas Studio eingebrochen. Er hatte sich lange vor dem Krieg das Tattoo-Stechen beigebracht, und zum Arbeiten hatte er sich einen Raum im Haus der Telefonzentrale gemietet. Beim ersten Mal zerstörten die Russen nicht viel, nur die Tür war kaputt. Beim zweiten Mal, als er gerade sein Fahrrad in den Flur schob, hörte er Schritte. Er drehte sich um, und ein Russe hatte auf ihn angelegt. „Die Schlüssel, und hau ab“, sagte der Russe. „Lass mich die Nadeln und die Farben mitnehmen“, antwortete Ljoscha. „Hau ab, ich hab Befehl zu schießen“, sagte der Russe. Ljoscha gab ihm die Schlüssel und ging. Er sah, wie die Hände des Russen zitterten. „Sie hatten wahrscheinlich Angst“, sagt Yulia. „Vor unseren Partisanen. Deshalb hat er gezittert.“