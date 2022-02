Krise des britischen Premiers : Boris Johnson kämpft um sein politisches Überleben

Dass der britische Premierminister nur einer „Panzerdivision“ zutraut, ihn aus dem Sitz in der Downing Street zu vertreiben, zeigt, wie er denkt. Zum einen scheint sich Boris Johnson noch immer sicher zu fühlen in der Festung mit der Nummer 10. Zum anderen kann er offenbar nicht anders, als sein politisches Schicksal in historischen Proportionen zu vermessen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Es war schließlich die Wehrmacht, welche die Panzerdivisionen erfunden und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass jetzt zur Lagebeurteilung auch Parallelen zum ruhmlosen deutschen Ende herangezogen werden. Man beobachte gerade, wie der „Bunker“ zusammenbreche, schrieb Johnsons Intimfeind Dominic Cummings, sein ehemaliger Berater.

Gemessen an der martialischen Rhetorik scheint es noch recht heiter zuzugehen in der Machtzentrale. Die Partys sind vorbei, vielleicht auch weil sie jetzt, mangels Corona-Einschränkungen, nicht mehr so viel Spaß machen, aber gesungen wird noch immer. Als Guto Harri, der neue Kommunikationschef der Downing Street, beim Antrittsgespräch auf Johnsons Überlebenschancen zu sprechen kam, stimmte der Premierminister Gloria Gaynors „I will survive“ an; danach gab es „einiges Gelächter“. Das berichtete Harri dem walisischen Nachrichtenportal „Golwg 360“ – womöglich in der Annahme, dass seine taufrische Anekdote nie aus dem Walisischen übersetzt werden würde. Harri versicherte „Golwg 360“ auch noch, dass Johnson „kein kompletter Clown“ sei, worauf ihm der Karikaturist der „Times“ prompt den Nachsatz zuschrieb: „Aber geben Sie ihm Zeit.“

Seit vier Monaten im Affären-Sumpf

Johnson wollte diesen ersten Einsatz seines neuen Kommunikationschefs nicht kommentieren, was die Frage aufwarf, ob sich die beiden eigentlich auf dieselbe politische Tonleiter geeinigt hatten. Noch bevor Harri die Aktentasche in seinem neuen Büro abstellen konnte, musste er den nächsten Angriff auf Johnson abwehren. Diesmal wurde eine Entschuldigung vom Premierminister dafür verlangt, dass er den politischen Brunnen vergiftet habe. Am Montag war Oppositionschef Keir Starmer in Westminster von einem Mob bedrängt worden, der nicht nur Freiheit von Corona und für Julian Assange forderte, sondern auch hasserfüllt „Jimmy Savile“ brüllte. Savile war ein berühmter Entertainer, der 2013 postum des sexuellen Serienmissbrauchs überführt worden war.

Zu Saviles Lebzeiten war die Staatsanwaltschaft Indizien nicht nachgegangen, weshalb Starmer, damals deren Leiter, später um Entschuldigung bat. Eine interne Untersuchung war zu dem Ergebnis gelangt, dass Ermittlungen hätten stattfinden müssen, sah aber keine „unanständigen Motive“ und erwähnte auch den Namen Starmer nicht. Johnson hatte Starmer in einer lebhaften Unterhausdebatte vorgehalten, damals eher Journalisten verfolgt zu haben als Savile. Dies empört viele, selbst im engsten Umfeld. Johnsons enge Beraterin Munira Mirza kündigte.

Stimmung gegen Johnson unerbittlich

Bislang verweigert Johnson eine Entschuldigung, die aus Sicht seiner Kritiker schon deshalb nötig sei, weil im Internet Verschwörungstheorien zirkulieren, die Starmer ein interessengeleitetes Nichtstun unterstellen. Johnsons Unterstützer sagen hingegen, er habe Starmer kein persönliches Fehlverhalten vorgeworfen, sondern nur Parallelen aufzeigen wollen – schließlich hätten sich beide für Fehlverhalten in ihren Verantwortungsbereichen entschuldigt.

Wie immer man die Invektive einschätzt – die Reaktion macht deutlich, wie unerbittlich die Stimmung geworden ist. „Mittlerweile ist nahezu alles, was Johnson früher durchgegangen wäre, toxisch“, sagt eine Journalistin, die zum Freundeskreis der Premierministergattin gehört. Selbst in der eigenen Partei trieft inzwischen das Gift. Einige Tories nehmen jetzt Johnsons Frau ins Visier und werfen ihr unangemessenen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte vor. Sie sei verantwortlich, dass Johnson die Tory-Werte verrate und eine Ökoagenda sowie Staatsinterventionismus vorantreibe. Gesundheitsminister Sajid Javid nannte die Angriffe auf Carrie Johnson am Montag „unwürdig und sexistisch“.