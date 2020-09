Mit wohlgesetzten Worten : Wie Biden seinen Gegner in die Falle lockt

Trump will sich als „Law and Order“-Präsident inszenieren. Doch auf Amerikas Straßen kommt es immer wieder zu Gewalt. Joe Biden weiß das für sich zu nutzen.

Donald Trump hat Joe Biden in gewisser Weise einen Gefallen getan. Der Herausforderer des amerikanischen Präsidenten hatte zu Beginn seiner Kandidatur gesagt, am Tag von Charlottesville sei ihm klar geworden, dass er antreten müsse. Das war im Sommer 2017. In der Stadt in Virginia war es zu Zusammenstößen von Neonazis und Gegendemonstranten gekommen. Trump sprach von „guten Leuten auf beiden Seiten“ – und erwiderte auf die folgende Empörung: Er habe nicht die Neonazis gemeint, sondern jene Leute, die für den Verbleib einer Statue des Südstaatengenerals Robert Lee demonstriert hatten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Drei Jahre später wiederholte sich die Geschichte. Biden reiste am Montag nach Pittsburgh. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten hielt eine Rede an der Carnegie-Mellon-Universität, in welcher er – nun, da der Wahlkampf in seine heiße Phase geht – ein paar Dinge zurechtrücken wollte. Trumps Versuche, von der Pandemie abzulenken und ihn als Marionette von Linksradikalen zu porträtieren, konterte Biden mit Worten, welche den Präsidenten später wiederum verleiten sollten, das zu tun, was er schon seinerzeit getan hatte: sich nämlich bei der Aneignung der Rolle des „Law and Order“-Präsidenten selbst zu karikieren.

Biden sagte in der Rede vor Kameras und ohne Publikum: „Dieser Präsident hat vor langer Zeit jede moralische Führung in diesem Land eingebüßt“. Er könne die Gewalt nicht stoppen – weil er sie jahrelang geschürt habe. „Es wüten Brände und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen.“ Trumps Bemühungen, den Amerikanern zu sagen, Biden sei nicht derjenige, für den sie ihn hielten, entgegnete er: „Sie kennen mich. Sehe ich wie ein radikaler Sozialist aus, der eine Schwäche für Randalierer hat?“ Er wolle klar sagen: Randale sei kein Protest. Plünderungen seien kein Protest. „Es ist Gesetzlosigkeit – schlicht und einfach.“ Gewalt werde keine Veränderung bewirken. Es sei falsch, in jeder Hinsicht. Es spalte. Es müsse aufhören.