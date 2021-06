Aktualisiert am

Erste Auslandsreise : Wie Biden in Europa das westliche Bündnis erneuern will

Der amerikanische Präsident Joe Biden bricht zu seiner ersten Auslandsreise auf. In Europa will er das westliche Bündnis erneuern. Einige Risse aus der Zeit Trumps aber sind geblieben.

Schnell hat man sich in Washington an die neue Normalität gewöhnt. Joe Biden bricht am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise nach Europa auf. Und weder dies- noch jenseits des Atlantiks herrscht große Aufregung. Vergessen scheinen die Tage, als ein amerikanischer Präsident die Nato veraltet nannte und mit Blick auf den Brexit vorhersagte, auch andere Mitgliedstaaten würden die Europäische Union verlassen. Vergessen ist Donald Trump aber natürlich nicht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Und deshalb hebt Biden hervor, bei seiner Reise gehe es darum, die westlichen Demokratien hinter Amerika zu versammeln, um die globalen Herausforderungen zu bestehen. Der Präsident will angesichts der tiefen Verunsicherung, welche die Trump-Ära im Westen bewirkt hat, nach allerlei virtuellen Begegnungen nunmehr im persönlichen Austausch noch einmal deutlich machen, dass Washington zu seinen Bündnispartnern stehe.