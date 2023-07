Studenten demonstrieren nach der gefallenen Entscheidung vor dem US Supreme Court in Washington. Bild: AFP

Für Präsident Joe Biden waren die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in der vergangenen Woche schwere Niederlagen. Als die konservative Mehrheit der Obersten Richter am Freitag Bidens Plan zum teilweisen Erlass von Studienkrediten blockierte, kassierte sie damit auch eines der zentralen Versprechen der Demokraten.

Tags zuvor hatte das Gericht entschieden, dass Bewerber an Universitäten künftig nicht mehr wegen ihrer Ethnie bevorzugt werden dürfen – ein weiterer Rückschlag für den Präsidenten, der schon im Wahlkampf mehr Chancengleichheit zugesagt hatte.

Doch Biden ist offenbar bemüht, politisch in der Offensive zu bleiben. So ließen seine Erwiderungen nicht lange auf sich warten. Er sei enttäuscht, beunruhigt und „ein wenig wütend“, äußerte Biden jeweils wenige Stunden nach den Entscheidungen. Im Fall der Studentenkredite nutzte er den Moment für einen Angriff auf seinen politischen Gegner: Die Republikaner „konnten den Gedanken einfach nicht ertragen, der amerikanischen Arbeiter- und Mittelschicht Erleichterung zu verschaffen“, sagte Biden im Weißen Haus. Die „Heuchelei“ sei atemraubend.

Wegen der hohen Studiengebühren in den Vereinigten Staaten ist es üblich, dass junge Menschen Zehntausende Dollar Schulden anhäufen. Gegen den geplanten Schuldenerlass geklagt hatten sechs republikanisch regierte Bundesstaaten. Biden wiederum hat sofort nachgelegt: Er verspricht neue Maßnahmen für Studentenkredite – „so schnell wie möglich“. Nicht er habe falsche Hoffnungen gemacht, sondern die Republikaner diese zunichte gemacht.

43 Millionen Amerikaner hätten profitiert

Den Demokraten könnten die Niederlagen vor dem Obersten Gericht so trotz allem noch zum Vorteil gereichen. Junge Wähler insgesamt, Studenten und Minderheiten gehören zu den Wählergruppen, deren Stimmen bei der Präsidentenwahl im nächsten Jahr entscheidend sein werden. Allein 43 Millionen Amerikaner hätten von dem ursprünglichen Studienkreditprogramm profitiert. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP vom Mai heißen mehr als die Hälfte aller Erwachsenen unter 30 Jahren Bidens Umgang mit dem Thema gut.

Zwar gibt es keine Garantie dafür, dass Bidens neue Pläne durchkommen, doch mit den Republikanern, so viel ist klar, gäbe es derartige Bemühungen nicht einmal. Auch die Opposition zum historisch unbeliebten Obersten Gerichtshof könnte den Demokraten im Wahlkampf in die Hände spielen. Möglich ist allerdings auch, dass die Enttäuschung derjenigen, die von September an wieder Schulden abbezahlen müssen, so groß ist, dass sie trotzdem nicht für die Demokraten stimmen.

Biden ist bekannt dafür, dass er spontane Äußerungen macht, die seine Berater lieber nicht in der Öffentlichkeit gesehen hätten. In Bezug auf den Obersten Gerichtshof hält sich der Präsident bislang rhetorisch jedoch weitgehend zurück. Ob das Gericht ein Schurkengericht sei, fragte ihn ein Reporter nach den Entscheidungen. „Das ist kein normales Gericht“, antwortete Biden nur. Später legte er im Fernsehen nach: Der Oberste Gerichtshof habe „mehr dazu beigetragen, Grundrechte und grundlegende Entscheidungen auszuhebeln als jedes andere Gericht in der jüngeren Geschichte“.

Abtreibungsthema als Katalysator

Spricht sich der Präsident gegen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs aus, ist das immer auch eine indirekte Kritik an seinem ärgsten politischen Gegner. Donald Trump, bisher wahrscheinlichster Herausforderer für die Präsidentenwahl im nächsten Jahr, hatte die konservative Mehrheit am Gericht geschaffen. Während seiner Amtszeit ernannte er die drei konservativen Richter Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett und sicherte damit die Sechs-Zu-Drei-Mehrheit, die auch in besagten Fällen zum Tragen kam. Bidens Studentenkredit-Plan bezeichnete Trump am Freitag denn auch als „einen Versuch, Stimmen zu kaufen“.

Wie sehr die Entscheidungen des Obersten Gerichts die amerikanische Politik beeinflussen können, hatte die Biden-Regierung im vergangenen Jahr eindrücklich erlebt. Noch am Jahresanfang sah es schlecht aus für die Demokraten vor den Zwischenwahlen im November: die Zustimmungswerte für Biden waren im Keller, die Benzinpreise auf Rekordhöhen, und es war der übliche Verlust von Sitzen für die Präsidentenwahl zu erwarten. Im Juni 2022 kam jedoch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das amerikanische Grundrecht auf Abtreibungen zu kippen – eine Chance für die Demokraten, ihre Wähler eindringlich an die Urnen zu rufen und Wechselwähler zu überzeugen. Die befürchtete „rote Welle“ der Republikaner kam nicht. Stattdessen hielten die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Senat.

Ob die Entscheidung zum Schuldenerlass eine ähnliche Wirkung haben wird, wird sich im November 2024 zeigen. Bidens Argumente könnten jedoch überzeugen: Um die neuen Pläne für einen Schuldenerlass durchzusetzen, benötigte er einen Kongress, der hinter ihm steht. Dafür wiederum müssen die Demokraten einige entscheidende Wahlbezirke gewinnen.