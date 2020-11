Islamisten in Moçambique : Terror in der Tropen-Idylle

Aktualisiert am

An vielen Stellen sieht Moçambique aus wie aus einem Reiseprospekt. Doch der Norden des Landes wird von schweren Attentaten erschüttert. Nun schlagen auch die Vereinten Nationen Alarm.

Zerstörte Häuser nach einem Angriff auf das Dorf Aldeia da Paz am 1. August 2019. Bild: AFP

Die Quirimba-Insel im Norden von Moçambique ist ein idyllischer Flecken Erde: Sechs Kilometer lang, zwei Kilometer breit, umspült vom Indischen Ozean. Die weißen Sandstrände und Kokospalmen sehen aus wie aus einem Reiseprospekt. Doch der Eindruck trügt. Besucher seien schon lange nicht mehr gekommen, sagt der deutsche Kokosnuss-Farmer Rainer Gessner am Telefon. Selbst Freunde wagten sich nicht mehr auf die Insel. „Der Tourismus hier ist völlig kaputt.“ Der Quirimba-Archipel liegt vor der Provinz Cabo Delgado, wo terroristische Gruppen seit drei Jahren Angst und Schrecken verbreiten. Außerhalb des Landes wird nur wenig darüber berichtet.

In der vergangenen Woche aber löste eine Meldung international Entsetzen aus: Bewaffnete Angreifer hatten auf einem Fußballfeld in dem Dorf Muatide im Muidumbe-Bezirk laut Medienberichten mehr als fünfzig junge Männer enthauptet. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von „schockierenden Berichten über Massaker, Enthauptungen und Entführungen von Frauen und Kindern“. Er appellierte an die moçambiquanische Regierung, die Greueltat zu untersuchen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.