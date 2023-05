Die Droge wird versteckt in Gemüse- oder Obstattrappen, in Teepackungen, Lastwagenreifen oder Parkettholzlieferungen. Captagon, ein hochgradig süchtig machendes Aufputschmittel, schwemmt den illegalen Markt in den arabischen Golfstaaten. Immer wieder stellen die Zollbehörden in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten Millionen von Tabletten sicher. Und immer wieder führt die Spur nach Syrien.

Der Rumpfstaat, über den Baschar al-Assad herrscht, ist längst zu einem Narko-Staat verkommen. Syrien ist nicht nur Drehscheibe für den Schmuggel von Rauschgift, sondern auch Produktionsstätte für Captagon. In den Vereinigten Staaten wurde im vergangenen Jahr der „Captagon Act“ auf den Weg gebracht, der den Captagon-Handel als „transnationale Sicherheitsbedrohung“ bezeichnete und ihn mit dem Regime in Verbindung brachte. Nach den Angaben aus Geheimdiensten, von Drogenfahndern oder nicht staatlichen Fachleuten für Syrien oder den internationalen Drogenhandel ist der engste Kreis des Machtkartells von Damaskus in dieses illegale Geschäft verwickelt. Immer wieder fällt der Name Maher al-Assad, ein Bruder des Machthabers, der die berüchtigte 4. Division kommandiert.

Es ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft. Nach Einschätzung von Di­plomaten und syrischen Wirtschaftsexperten sind die Captagon-Einnahmen, sei es Wegzoll von Schmugglern oder Erlöse der Produktion, eine überlebenswichtige Einnahmequelle für das Assad-Regime und seine Clique. Während der Trump-Präsidentschaft hatte es in Washington Überlegungen gegeben, Damaskus mit einer internationalen Koalition gegen den Captagon-Handel zu Leibe zu rücken.

Jetzt ist der Drogenschmuggel für Assad zum politischen Trumpf geworden. Dass Damaskus am Sonntag wieder in die Arabische Liga aufgenommen wurde, hat auch mit der syrischen Captagon-Produktion zu tun. Denn die Zielstaaten der Drogen am Golf und die Nachbarn hoffen, dass Assad Entgegenkommen zeigt, wenn sie seine Isolation aufheben. Als neulich die Außenminister Saudi-Arabiens, Jordaniens, des Iraks, Ägyptens und Syriens in Amman zusammenkamen, um über die syrische Rehabilitierung zu beraten, ging es auch um die Eindämmung des Drogenproblems. In einer anschließenden Erklärung hieß es, Syrien werde Arbeitsgruppen mit seinen Nachbarstaaten Irak und Jordanien einrichten, um die Quelle des Rauschgifts zu identifizieren und zum Versiegen zu bringen.

Die Quelle ist den Drogenfahndern bekannt

Die Quelle des Problems ist den jordanischen und den irakischen Behörden allerdings bestens bekannt. Hohe Offiziere der irakischen Drogenfahndung nennen das Regime in Damaskus als unbestreitbaren Hauptverdächtigen. Am Montag wurde aus mehreren Quellen von mutmaßlich jordanischen Luftangriffen auf einen notorischen Drogenpaten im Süden Syriens berichtet, dem Verbindungen zu Assad-treuen und Iran-treuen Milizen nachgesagt werden. Prompt wurde spekuliert, es könne sich um ein erstes Bauernopfer handeln. Es ist allerdings fraglich, ob die Machthaber der Region viel Entgegenkommen Assads erwarten können, der sich bestens darauf versteht, Verhaltensänderungen mit Winkelzügen oder Vorwänden zu verzögern, zur Not über Jahre.

Und selbst wenn Assad es wollte, hätte er wohl große Schwierigkeiten, gegen ein Geschäft vorzugehen, in das mächtige Verbündete verwickelt sind – allen voran die libanesische Schiitenorganisation Hizbullah. Laut nicht öffentlichen Untersuchungen für westliche Regierungen, die auf einem breiten Netzwerk in Syrien basieren, dominiert die von den iranischen Revolutionswächtern gelenkte Hizbullah den Drogenschmuggel im Süden Syriens, in den demnach mehr als 120 Gruppen verwickelt sind. In einem Bericht von vor zwei Jahren heißt es, sie mache dabei in erster Linie mit dem syrischen Militärgeheimdienst gemeinsame Sache, ebenso wie mit jener 4. Division, die in Syrien über eigene Captagon-Küchen verfüge.

Die Umtriebe des Assad-Kartells beschäftigen längst auch europäische Drogenfahnder. Die Pillen sind in der Herstellung so billig, dass auch größere Funde durch ausländische Sicherheitsbehörden gut zu verkraften sind. Im italienischen Salerno fanden Fahnder im Sommer 2020 etwa 14 Tonnen Captagon-Pillen aus Syrien mit einem Marktwert von etwa einer Milliarde Dollar – das entsprach etwas weniger als der Hälfte des offiziellen syrischen Staatshaushalts von 2021.