Nato-Treffen in Brüssel : Kramp-Karrenbauers neue Tonlage

Selbstbewusst hat die Verteidigungsministerin ihren Vorstoß für eine Schutzzone in Nordsyrien am Koalitionspartner SPD vorbei lanciert. Vor den Nato-Partnern in Brüssel tritt sie verhaltener auf – und bleibt vage.

Die Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag in Brüssel Bild: dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Tonlage gewechselt. Forsch war sie am Montag aufgetreten, als sie mit ihrer Initiative für eine Schutzzone in Nordsyrien vorpreschte – und damit den Koalitionspartner SPD konsternierte. Es wirkte so, als wolle sie im Handumdrehen die jahrzehntelange Kultur der Zurückhaltung in militärischen Fragen entsorgen.

Thomas Gutschker Redakteur im Ressort Politik in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch als sie am Donnerstagnachmittag bei der Nato vor die Mikrofone trat, war der Schwung weg. Sie sprach von einem „offenen Prozess“, ja sogar von einem „schwierigen Weg“, den man Schritt für Schritt gehen müsse. Die deutsche Verteidigungsministerin war blass im Gesicht. Sie sah nicht wie jemand aus, der gerade einen Erfolg nach dem anderen verbucht.

Von allen Seiten Kritik an Ankara

Allerdings gab es an diesem Tag einen, der noch weit mehr in die Defensive geriet: Hulusi Akar, der türkische Verteidigungsminister. Als die Minister hinter verschlossenen Türen über Syrien berieten, hagelte es von allen Seiten Kritik an Ankara. Die Türken hätten zwar legitime Sicherheitsinteressen, doch die Invasion in Syrien sei völkerrechtswidrig, gefährde den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ und verschärfe die ohnehin schwierige Lage der Bevölkerung – so wurde der Tenor der Sitzung zusammengefasst.

Besonders scharf äußerte sich ausgerechnet der amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper: Unverzeihlich sei der türkische Vorstoß gewesen. Der Türke Akar ertrug es mit stoischer Miene. Als er selbst dran war, verlas er eine Rechtfertigung. Eine große Bevölkerungsumsiedlung, ethnische Säuberungen gar seien nicht geplant, versicherte er – obwohl sein Präsident immer wieder davon spricht, ein oder sogar zwei Millionen Flüchtlinge sollten im Grenzstreifen angesiedelt werden. Für Gespräche über eine internationale Lösung zeigte sich der Verteidigungsminister offen.

AKK hatte drei Minuten, um Idee vorzustellen

Kramp-Karrenbauer hatte vor der Sitzung mit Akar gesprochen, während der Sitzung kam sie gleich nach ihm dran. Drei Minuten hatte sie Zeit, um ihren Vorstoß für eine Schutzzone in Nordsyrien vorzustellen. So ist das, wenn 29 Partner am Tisch sitzen und jeder sprechen will.

Wer erwartet hatte, sie werde ihre Überlegungen konkretisieren und auch über die militärischen Erfordernisse sprechen, wurde enttäuscht. Sie blieb sogar hinter dem zurück, was sie tags zuvor im Verteidigungsausschuss des Bundestags dargelegt hatte. Die Ministerin sagte lediglich, sie habe eine politische Initiative starten wollen, damit die Europäer mehr Verantwortung übernehmen. Sie wolle möglichst viele Partner einbinden, auch außerhalb Europas, und strebe ein Mandat des UN-Sicherheitsrats an. Die Russen müssten Teil der Lösung sein.

Das Echo im Raum blieb verhalten. Einige Länder, Belgien etwa, wiesen darauf hin, dass sich die Lage mit der Vereinbarung zwischen den Präsidenten Erdogan und Putin in Sotschi grundsätzlich geändert habe. Klar unterstützt wurde Kramp-Karrenbauer von ihren Kolleginnen aus Frankreich und den Niederlanden. Die lobten den „europäischen Ansatz“.