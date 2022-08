Ende der Tschechoslowakei : Wie es zur Samtenen Scheidung von Tschechen und Slowaken kam

Vor 30 Jahren wurde in der Villa Tugendhat in Brünn das Ende des tschechoslowakischen Staates besiegelt. Das Vorgehen der tschechischen und slowakischen Regierungschefs Klaus und Mečiar war umstritten.

Es war heiß im Garten der Villa Tugendhat in Brünn. Der damalige tschechische Ministerpräsident Václav Klaus hängte das Ja­ckett über den Stuhl und zeigte sich damit zumindest optisch so hemdsärmelig wie sein Gegenüber, der slowakische Regierungschef Vladimír Mečiar, zu politisieren pflegte. Das am 26. August 1992 aufgenommene Bild der beiden machtbewussten Politiker unter dem Baum ist die Ikone der Samtenen Scheidung, wie die am 31. Dezember 1992 vollzogene Auflösung der Tschechoslowakei in rhetorischer Analogie mit der Samtenen Revolution im Wendejahr 1989 genannt wird. „Das Bestreben, den gegenwärtigen Zu­stand aufrechtzuerhalten, hätte schlimmere Folgen, als der Wahrheit ins Ge­sicht zu blicken“, sagte Mečiar. Klaus versprach ein Zusammenleben von Tschechen und Slowaken, das „vielleicht besser“ sei, „als das bisherige“.

Die beiden Regierungschefs besiegelten die Trennung, obwohl sich Tschechen wie Slowaken in Umfragen mehrheitlich für den Erhalt des gemeinsamen Staates aussprachen. Auch die Ministerpräsidenten wollten im Grunde den gemeinsamen Staat erhalten – allerdings zu ihren jeweiligen Vorstellungen. Das Problem war: Beide fühlten sich gleichermaßen im Recht. Die slowakischen Wähler statteten Mečiar im Juni 1992 mit einem ebenso starken Mandat aus wie die tschechischen Wähler Klaus.