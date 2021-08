Widerstand gegen Taliban : Die letzte Bastion im Pandschir-Tal

Ahmad Massoud (Mitte) bei der Ankunft am Grab seines Vaters, dem Mudschaheddin-Kämpfer Ahmad Shah Massoud, im Pandschir-Tal am 5. Juli 2021 Bild: Ahmad Sahel Arman/AFP

Während der Großteil Afghanistans von den Taliban besetzt ist, leistet die Provinz Pandschir im Norden der Hauptstadt weiter Widerstand gegen die Islamisten. Keiner der sieben Bezirke steht bisher unter Kontrolle der Taliban. Nun sammeln sich dort diejenigen, die gegen Afghanistans neue und alte Machthaber kämpfen wollen.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge

Angeführt werden sie von Afghanistans bisherigem Vize-Präsidenten, Amrullah Saleh, und Ahmad Massoud, dem Sohn des als „Löwe von Pandschir“ bekannt gewordenen Mudschaheddin-Kämpfers Ahmad Schah Massoud. Dieser führte in den neunziger Jahren den afghanischen Widerstand gegen die Taliban an. Etwa zehntausend Kämpfer sollen sich Saleh und Massoud bisher angeschlossen haben, darunter auch Truppen des früheren Vize-Präsidenten und Generals Abdul Raschid Dostum.

Keiner konnte das Pandschir-Tal bisher einnehmen

Nun will der 32 Jahre alte Ahmad Massoud in die Fußstapfen seines Vaters treten. Am Montag schrieb er in der französischen Zeitschrift La Règle du Jeu, dass er ein Erbe übernommen habe: Für Afghanistans Freiheit zu kämpfen. Der ethnische Tadschike forderte alle Afghanen, egal welchen Stammes auf, sich ihm anzuschließen. Derweil erklärte sich Saleh auf Twitter zum legitimen Nachfolger des geflüchteten Staatsoberhaupts Aschraf Ghani.

Pandschir liegt etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul und hat rund 150.000 Einwohner. Die Mehrheit sind tadschikische Afghanen. Insbesondere die Schlucht des Flusses Pandschir gilt als schwer einnehmbar und als ideales Gelände zur Verteidigung. Weder die Taliban noch die Sowjets waren während der Kriege in den vergangenen vierzig Jahren in der Lage, die Region vollständig zu erobern. Sie war auch der Stützpunkt der Nordallianz, die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit Hilfe der Amerikaner die Taliban in Afghanistan weitgehend zurückdrängen konnten.

Saleh hatte schon in den neunziger Jahren mit Massouds Vater gegen die Taliban gekämpft. Der war am 9. September 2001 von als Journalisten verkleideten Selbstmordattentätern ermordet worden. Massouds Familie ging anschließend nach Iran. Dort schloss er die Schule ab, um dann in Großbritannien zu studieren. In London machte er Abschlüsse in Militärstudien und Internationaler Politik. In mehreren Arbeit beschäftigte er sich ausführlich mit der Organisationsstruktur der Taliban. 2016 kehrte Massoud nach Afghanistan zurück. Dort wurde er Geschäftsführer der Massoud Foundation, die Bildung und Kultur fördert.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Politologen wie der russische Zentralasien-Fachmann Arkadi Dubnow zweifeln daran, dass der Widerstand gegen die Taliban im Pandschir-Tal Erfolgsaussichten hat. Es bestehe keine Chance, dass es ihm gelingt, die Tage der mächtigen Nordallianz wieder aufleben zu lassen, sagte er dem usbekischen Nachrichtenportal Fergana News. Auch andere Experten sind – trotz angeblicher erster Erfolge wie dem Zurückdrängen der Taliban im Bezirk Charikar in der Provinz Parwan – überzeugt, dass der Widerstand auf das Pandschir-Tal beschränkt bleiben wird. Taliban-Sprecher Muhammad Naeem erklärte zudem, dass eine militärische Eroberung der Provinz keine Priorität habe, sondern ein friedlicher Machtwechsel angestrebt werde.

Dubnow schließt allerdings nicht aus, dass externe Kräfte wie zum Beispiel das Nachbarland Tadschikistan Massoud unterstützen. Die Regierung in Duschanbe hat bisher eng mit Kabul zusammengearbeitet und noch nicht erklärt, ob sie Beziehungen mit den Taliban aufnehmen wird. Tadschikistan hatte schon Massouds Vater im Kampf gegen die Taliban unterstützt.