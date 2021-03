Oppositionelle in der Türkei : Der Preis der Wahrheit

Es war im Februar vor vier Jahren, bei einem Spaziergang. Herr Gergerlioglu hatte uns sein Stadtviertel gezeigt. Die nach Zucker, Teig und Pistazien duftende Baklava-Stube, den Friseur, den Bäcker und die Moschee, die ihn fünfmal am Tag an die Gebetszeit erinnerte. Das ganze kleine Universum eines unaufgeregt dahinfließenden Durchschnittslebens. Doch in einem der Geschäfte zeigte sich, dass Herr Gergerlioglu kein gewöhnlicher Nachbar war. Dass er nicht hineinpasste in das profane Alltagsidyll von Izmit, einer türkischen Industriestadt im Dunstschleier ewigen Feinstaubs etwa eine Autostunde östlich von Istanbul.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Wir wurden von einem Fotografen begleitet, der Herrn Gergerlioglu bei dem Rundgang durch sein Viertel porträtieren wollte. Ein Ladenbesitzer aber wurde nervös, als er die Kamera sah. Er bitte um Verständnis, aber er wolle kein Foto von oder gar mit Herrn Gerger­lioglu in seinem Geschäft, sagte der Mann. Er selbst hätte an sich nichts dagegen, aber sein Sohn arbeite bei der Staatsanwaltschaft, und er dürfe ihn nicht gefährden, man müsse verstehen.