Weltweit sind erheblich mehr Menschen an Corona gestorben als bisher bekannt. Die neue Opferzahl der Weltgesundheitsorganisation ist fast drei Mal so hoch wie bisher. Den Gesundheitsnotstand hob die WHO auf, Corona bleibe aber gefährlich.

Durch die Corona-Pandemie sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die neue Opferzahl, die fast drei Mal so hoch ist wie die bisherigen offiziellen Angaben, am Freitag in Genf.

Zugleich hob er den internationalen Gesundheitsnotstand auf, die höchste Warnstufe für die Krankheit Covid-19 auf, die sich seit Ende 2019 in alle Welt ausgebreitet hatte.

Mehr zum Thema 1/

Er habe die Empfehlung des WHO-Notfallausschusses angenommen, sagte der WHO-Chef. „Das bedeutet jedoch nicht, dass COVID-19 als globale Gesundheitsbedrohung vorbei ist“. Der Ausschuss berät alle drei Monate und hatte die Pandemie zuletzt im Januar weiter als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft. Die WHO hatte Ende Januar 2020 wegen Covid-19 den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen und damit ihre höchste Alarmstufe. Weltweit wurden nach Angaben der WHO zuletzt rund 6,9 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet und mehr als 765 Millionen Fälle insgesamt.