Lockdown statt Impfungen : WHO geht auf Abstand zu Peking

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die Null-Covid-Strategie der chinesischen Führung kritisiert. „Wir halten sie nicht für nachhaltig mit Blick auf das Verhalten des Virus und darauf, was wir für die Zukunft erwarten“, sagte Tedros am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz in Genf. Er halte eine Veränderung der Strategie für „sehr wichtig“, so der WHO-Chef weiter. Das habe man auch mit chinesischen Fachleuten besprochen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Ein Video mit Tedros’ Äußerungen gehörte am Mittwoch zu den am häufigsten geteilten Inhalten auf chinesischen Plattformen, bevor es von den Zensoren blockiert wurde. Auch eine Mitteilung, die das Büro der Vereinten Nationen in China im Netzwerk Wechat verbreitete, wurde mit der Begründung zensiert, dass eine Weiterverarbeitung des Textes gegen „relevante Gesetze und Vorschriften“ verstoße.

Tedros für Nachforschungen zur Laborunfall-These

Die Worte des WHO-Chefs riefen im Internet mehrheitlich zustimmende und sarkastische Reaktionen hervor. Manche Nutzer äußerten die Hoffnung, dass Druck von der WHO die chinesische Führung zum Einlenken bewegen könnte. Einige schlugen sarkastisch vor, dass China nun wohl aus der WHO austreten müsse. Ein Artikel, in dem der Verfasser der WHO mangelnde Wissenschaftlichkeit und veraltete Forschungsmethoden sowie „niedere Motive“ vorwarf, wurde ebenfalls gelöscht. „Unser Führer hat gesagt, dass unser Lockdown-Modell sehr effektiv und erfolgreich ist“, hieß es in dem Text.

Für Peking ist die Kritik des WHO-Chefs politisch heikel, weil sich chinesische Diplomaten und der Propagandaapparat in der Vergangenheit häufig auf die WHO berufen haben, wenn sie Kritik aus Washington an Chinas Rolle in der Pandemie als politisch motiviert darstellen wollten. Zu Beginn der Pandemie hatte Tedros China ausdrücklich gelobt und über die anfängliche Vertuschung des Virus geschwiegen. Das hatte ihm international den Vorwurf eingebracht, zu chinafreundlich zu sein.

Später übte Tedros allerdings Kritik an der mangelnden Transparenz und Kooperation Pekings bei der Suche nach dem Ursprung des Virus. Auch setzte er sich zum Ärger Pekings für weitere Nachforschungen über einen möglichen Laborunfall als denkbare Quelle des Virus ein. In China wurde dies allerdings ebenfalls zensiert. Staatsmedien zitieren regelmäßig einen Bericht, der in Zusammenarbeit mit der WHO erstellt wurde, in dem die Laborthese als höchst unwahrscheinlich bezeichnet wird.

Chinesische Wissenschaftler veröffentlichten unterdessen am Dienstag eine vorläufige Studie in der Zeitschrift „Nature Medicine“, die die chinesische Null-Covid-Strategie zumindest vorübergehend zu rechtfertigen scheint. Darin heißt es, dass eine ungebremste Omikron-Welle in China zu etwa 1,55 Millionen Todesfällen führen könnte, da der Impfschutz der älteren Bevölkerung unzureichend sei. Der durch eine solche Welle ausgelöste Bedarf an medizinischen Kapazitäten könnte demnach fünfzehn Mal höher sein als die bestehenden Kapazitäten.

Zugleich schreiben die Wissenschaftler, dass eine effektive Impfkampagne und der Einsatz von antiviralen Medikamenten eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern könnten. In China wird das Pfizer-Medikament Paxlovid bereits eingesetzt, allerdings noch zurückhaltend. Eine effektive Kampagne zur Impfung der älteren Bevölkerung wird dadurch erschwert, dass das meiste Personal für Massentests eingesetzt wird. Auch haben viele ältere Leute Vorbehalte gegen Impfungen aus Angst vor Nebenwirkungen.