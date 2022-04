Westsahara-Konflikt : Marokkanisch-spanische Versöhnung beim Fastenbrechen

Am Ende konnte es dem marokkanischen König gar nicht schnell genug gehen. Mehr als 15 Monate lang hatte Marokko Spanien hingehalten und die diplomatische Krise immer weiter verschärft. Jetzt muss Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid alles stehen und liegen lassen, weil ihn Mohamed VI. am Donnerstag zum Iftar eingeladen hat – mitten im islamischen Fastenmonat Ramadan, in dem die Politik gewöhnlich zur Ruhe kommt.

Die Teilnahme am abendlichen Fastenbrechen ist eine besondere Ehre. Mit seiner Ramadan-Diplomatie will der marokkanische Anführer der Gläubigen die „neue Etappe“ in den Beziehungen einleiten, die wegen des Westsahara-Konflikts arg gelitten hatten. Im Mai 2021 erreichten sie einen Tiefpunkt, als marokkanische Grenzpolizisten fast 10.000 einheimische Migranten in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangen ließen.

In Rabat möchte der König dem spanischen Regierungschef persönlich seine „hohe Wertschätzung“ für den Kurswechsel in der spanischen Westsahara-Politik aussprechen, für den Sánchez innenpolitisch unter schweren Beschuss geraten ist. Während er in Rabat ist, stimmt das Parlament in Madrid über einen Antrag ab, die jüngste Kehrtwende rückgängig zu machen. Sánchez kann sich nur auf die Unterstützung seiner sozialistischen PSOE-Partei verlassen. Nun versucht Mohamed VI., ihm mit den versöhnlichen Bildern den Rücken zu stärken und zugleich zu zeigen, wie zufrieden er ist. Denn der marokkanische Druck der vergangenen Monate hat nicht nur in Madrid, sondern auch in Berlin Wirkung gezeigt.

Zwar gingen Spanien und Deutschland nicht so weit, wie man es sich in Rabat gewünscht hatte: Marokko wollte, dass die Europäer dem Beispiel des früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump folgen und endlich die marokkanische Souveränität über die Westsahara anerkennen. Aber es war ein diplomatischer Etappensieg, dass sich erst die Bundesregierung und dann Spanien dazu durchrangen, den marokkanischen Autonomieplan ausdrücklich als eine Möglichkeit zur Lösung des seit 1975 andauernden Konflikts anerkannten. Auch als autonome Region bliebe dann die frühere spanische Kolonie Teil Marokkos.

Pedro Sánchez ging vor zweieinhalb Wochen in seinem Brief an den marokkanischen König noch weiter als zuvor die Bundesregierung und wählte mehrere Superlative für den marokkanischen Plan aus dem Jahr 2007. Er sei die „ernsthafteste, realistischste und glaubwürdigste Grundlage für eine Lösung des Konflikts“, schrieb Sánchez, der für diesen abrupten politischen Kurswechsel in Spanien bis heute heftig kritisiert wird. In Algerien spricht man von Verrat und droht damit, den Gaspreis für Spanien zu erhöhen. Algier ist die Schutzmacht, der für die unabhängige Westsahara kämpfenden Polisario-Befreiungsfront. Im Westsahara-Konflikt war der Bruderkrieg zwischen den beiden Maghreb-Staaten in den vergangenen Monaten gefährlich eskaliert.

Doch Marokko ficht das nicht an. „Der spanische Stier hat Marokko gewählt und Algerien und der Polisario einen heftigen Stoß versetzt“, titelte eine regierungsnahe Wochenzeitung. Die marokkanische Regierung hat sich erfolgreich international vernetzt und kann dabei auf amerikanische Unterstützung bauen, während Algerien zuletzt stärker auf Moskau gesetzt hatte. Ende März war der amerikanische Außenminister Anthony Blinken in Algerien und lobte in Rabat den marokkanischen Autonomieplan mit Worten, wie sie zuvor Sánchez und das Auswärtige Amt in Berlin wählten. Es war die bisher deutlichste Positionierung der Biden-Administration nach Trumps Anerkennung der marokkanische Souveränität über die Westsahara.

Im Gegenzug hatte Marokko seine Beziehungen zu Israel normalisiert und vor allem militärisch und technologisch intensiviert. Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita nahm in der vergangenen Woche an dem Treffen in Sde Boker in der Negev-Wüste teil, zu der neben Blinken auf Einladung Israels auch die Außenminister Ägyptens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate kamen. Die beiden letzten Staaten hatten wie Marokko „Abraham-Abkommen“ zur Normalisierung ihrer Beziehungen mit Israel geschlossen.

Die Wiederaufnahme ihrer einst engen Beziehungen ist für Marokko und Spanien wichtig, deren Wirtschaft stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten hatte. Nicht nur für Spanien, sondern auch die EU ist Marokko zudem ein wichtiger Partner im Kampf gegen die illegale Migration und den dschihadistischen Terrorismus. Marokko öffnet seine Grenzen wieder, die monatelang geschlossen waren. Spanien ist der wichtigste Lieferant und Kunde Marokkos sowie der zweitwichtigste ausländische Investor in dem nordafrikanischen Land, in dem mehr als 300 spanische Firmen vertreten sind.

In Spanien leben fast 800.000 Marokkaner. Nun fahren auch wieder die Fähren über die Straße von Gibraltar und im Juni soll nach 2019 zum ersten Mal wieder die „Operación Paso del Estrecho“ beginnen. Die „Überquerung der Meerenge“ bedeutet eine kleine Völkerwanderung nach Marokko. 3,5 Millionen Marokkaner, die in Westeuropa leben, setzen dann in 800.000 Fahrzeugen über, um ihren ausgedehnten Sommerurlaub in der Heimat zu verbringen.