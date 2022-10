Spannungen im Westjordanland : Ein groß angelegter Rachefeldzug

Das Brummen war nicht laut, aber unüberhörbar. Irgendwo am schwarzen Himmel über Nablus flog eine Drohne. Auch nachts überwacht die israelische Armee, was in der Stadt im Norden des Westjordanlandes geschieht. Unter einem Baldachin auf einem Hausdach in der Altstadt saßen zwei junge Palästinenser; die Drohne kümmerte sie nicht.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Sie hatten sich als Mittelsmänner vorgestellt, um möglicherweise einen Kontakt herzustellen zu einer militanten Bewegung in Nablus – einer Gruppe, die vor gerade einmal zwei Monaten gegründet wurde, aber schon von einem Mythos umgeben ist: Arin al-Usud – „Löwengrube“. Das Gespräch verlief zäh, die beiden Männer waren misstrauisch. In diesen Tagen kann jeder Fehler tödlich sein.