Westjordanland : Israel will neues jüdisches Viertel in die Altstadt von Hebron bauen

Alltag in Hebron: In der Stadt patrouillieren israelische Soldaten. Bild: AFP

Israel will inmitten der geteilten Stadt Hebron im besetzten Westjordanland ein neues jüdisches Viertel bauen. Verteidigungsminister Naftali Bennett verkündete am Sonntag Baupläne in einem seit 1994 geschlossenen palästinensischen Großmarkt. Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Entscheidung. Ein neues jüdisches Viertel in Hebron werde Israel „moralisch, sicherheitspolitisch und juristisch schweren Schaden zufügen“, sagte Sprecherin Chagit Ofran.

Seit 1998 ist Hebron zweigeteilt: Einen Teil kontrolliert die Palästinensische Autonomiebehörde, den anderen Israel. Mitten in der Stadt mit rund 210.000 Palästinensern leben rund 800 israelische Siedler. Wegen der Präsenz von Siedlern und Soldaten mussten Palästinenser im Stadtzentrum Geschäfte und Wohnungen aufgeben. Hebron ist die einzige Stadt im Westjordanland, in der israelische Siedler innerhalb des Stadtkerns leben. An der Stadt lässt sich der israelisch-arabische Konflikt wie in einem Brennglas verfolgen.

Laut Bennetts Plan sollen die Gebäude auf dem Markt abgerissen und neu aufgebaut werden. Die palästinensischen Geschäfte im Erdgeschoss sollten aber bestehen bleiben und die Rechte der Besitzer nicht beeinträchtigt werden, heißt es in der Mitteilung.

Das neue Viertel solle eine territoriale Verbindung zwischen dem jüdischen Viertel Avraham Avinu und den Patriarchengräbern in Hebron schaffen sowie die Zahl der israelischen Siedler in der Stadt verdoppeln. Bis zu einem Massaker durch Araber an 67 Juden im Jahr 1929 sei der Markt in jüdischem Besitz gewesen, sagt der Verteidigungsminister. Die Patriarchengräber sind für Juden, Christen und Muslime heilig – und heute auf eine Moschee und eine Synagoge aufgeteilt.

Die israelischen Behörden hatten den palästinensischen Großmarkt, Ort ständiger Konfrontationen israelischer Siedler mit der palästinensischen Bevölkerungsmehrheit, nach dem Goldstein-Massaker im Februar 1994 geschlossen. Der extremistische Siedler Baruch Goldstein hatte im Patriarchen-Grab 29 betende Muslime erschossen.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderen das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen eigenen Staates.