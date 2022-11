Scholz will raschen Beitritt in die EU

Westbalkan-Gipfel : Scholz will raschen Beitritt in die EU

Die Staaten des Westbalkans sollen rasch in die EU kommen. Wie schwierig das ist, zeigen drei scheinbar einfache Abkommen, die nun in Berlin unterzeichnet wurden.

Westbalkankonferenz am 02.11.2022 im Kanzleramt: In der Mitte stehen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission Bild: Andreas Pein

Zu einem Gipfel in Berlin haben sich die Regierungschefs aller sechs Staaten des Westbalkans am Donnerstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Scholz bekräftigte, dass die Staaten so schnell wie möglich der EU beitreten sollen – es sind Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, das Kosovo und Bosnien-Herzegovina.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Er gratulierte den Teilnehmern, dass es gelungen sei, drei Abkommen zu unterzeichnen, die helfen sollen, einen regionalen Markt zu schaffen. Die Staaten verpflichten sich darin, ihre Personalausweise sowie ihre Hochschul- und Berufsabschlüsse gegenseitig anzuerkennen.

Das Zustandekommen der Abkommen wird in Berlin als Durchbruch gewertet. Serbien und das Kosovo hatten sich lange dagegen gesträubt. Serbien erkennt Kosovo nicht als Staat an und wollte ursprünglich, dass die Vereinbarungen nicht für die bilateralen Beziehungen mit Pristina gelten. Das Kosovo wiederum hatte seine Anerkennung als Nation betonen wollen.

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama sagte, Scholz und sein Team hätten sich stark dafür eingesetzt, dass die Abkommen trotz der Vorbehalte zustande gekommen seien. Die Abkommen müssen noch von den Staaten ratifiziert werden. Im nächsten Jahr wollen sie sich in Albanien treffen.

Mehr zum Thema 1/

Scholz sieht die Integration der Westbalkanstaaten in die EU als dringlich für die Sicherheit Europas an. In der Region machen Russland und China ihren Einfluss geltend. Moskau versucht, den Ruf von NATO und EU durch Desinformation zu schädigen. Montenegro und Albanien sind zuletzt Ziele von Cyberangriffen geworden, hinter denen Russland oder Iran vermutet wird – Rama erwähnte dieses Problem. Scholz hatte sich in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt, den Berliner Prozess zu beleben, der die Staaten seit 2014 in die EU führen soll. Der Kanzler hatte im Juni das ­Kosovo, Serbien und Nordmazedonien besucht.

Problemfall Serbien

Als problematisch gilt Serbien, das schon seit 2012 den Beitrittsstatus zur EU hat. Präsident Aleksandar Vučić orientiert sich auch nach Moskau; den europäischen Sanktionen gegen Russland hat er sich nicht angeschlossen. Im September haben Belgrad und Moskau ein Abkommen über außenpolitische Konsultationen geschlossen. Serbien lässt zudem Angehörige vieler Nationen visafrei einreisen, die über die Westbalkanroute weiter in den Schengenraum reisen. Die illegale Einwanderung in die EU läuft stark über die Balkanroute.

Aus der SPD wurde am Donnerstag gefordert, den Druck auf Serbien zu erhöhen. „Als Land, das Mitglied der Europäischen Union werden möchte, kann Serbien sich nicht an vermeintlichen Destabilisierungen durch Dritte beteiligen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese der Agentur Reuters.

Unterstützung erhielt Scholz in der SPD für seinen Kurs, die Westbalkan-Staaten möglichst schnell in die EU zu führen. „Eine EU-Erweiterung gen Osten stellt im Hinblick auf unsere geopolitischen Interessen einen klaren Gewinn dar“, heißt es in einem Positionspapier des Seeheimer Kreises, dem 91 SPD-Bundestagsabgeordnete angehören und das der F.A.Z vorab vorliegt. Das erlaube der EU ein stärkeres Auftreten nach außen.

Insbesondere für Bosnien-Herzegovina solle der Beitrittsprozess beschleunigt werden, weil es dort Spannungen gebe, die auch „durch extreme Akteure wie zum Beispiel Russland“ ausgelöst würden. Die Abgeordneten fordern, das bisher gültige Prinzip der Einstimmigkeit in der EU aufzuheben. Das sei „zur Beschleunigung von EU-Aufnahmeprozessen unumgänglich“, heißt es in dem Papier.