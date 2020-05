Kritik an Johnsons Politik : Knickt Großbritannien vor China ein?

Johnsons lasche Reaktion auf die Eskalation in Hongkong sorgt in London für Empörung. Dem Premierminister droht eine Rebellion – denn die Kritiker kommen auch aus den eigenen Reihen.

Johnson, hier bei einer Corona-Presskonferenz am Montag, steht für seine Politik gegenüber China in der Kritik. Bild: Reuters

„Schlaff und gehaltlos“ reagiere die britische Regierung auf die Eskalation in Hongkong, klagte die Organisation „Hongkong Watch“ kürzlich. Aber die Kritik an Boris Johnson und seinem Kabinett geht diesmal weit über die Kreise von Menschenrechtsaktivisten hinaus. Der außenpolitische Kommentator Edward Lucas schrieb am Montag: „Die Augen der Demonstranten in Hongkong tränen vom Tränengas – unsere sollten vor Scham tränen.“ Auch im Parlament, und dort vor allem in der Regierungspartei, mehren sich die Stimmen, die ein Ende der „Kotau-Politik“ gegenüber China fordern.

Die Ankündigung Pekings, die Kontrolle in Hongkong mit Hilfe neuer Sicherheitsgesetze zu verschärfen, wurde in London nur auf Sprecher-Ebene behandelt – mit den üblichen Versatzstücken. Man beobachte die Situation aufmerksam, hieß es, und erwarte, dass China die Rechte Hongkongs und den hohen Grad von Autonomie respektiere. Der Regierungssprecher erinnerte an die chinesisch-britische Erklärung von 1984 und das darin festgelegte Prinzip für die Zeit nach dem sogenannten Handover der Kolonie an Peking: Ein Land – zwei Systeme. Diesen Vertrag hatte die chinesische Regierung schon vor drei Jahren als „Geschichte“ abgetan.