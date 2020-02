Johnson bildet Kabinett um : Wer stört, muss gehen

Hat keinen Platz mehr an Johnsons Kabinettstisch: Sajid Javid am Donnerstag nach einem Termin in Downing Street Number 10 Bild: EPA

Am Ende wurde es fast die große Kabinettsumbildung, die Mitarbeiter des Premierministers nach den Wahlen im Dezember angekündigt hatten. Nur vier Wochen vor der Präsentation des Haushalts ersetzte Boris Johnson am Donnerstag Schatzkanzler Sajid Javid durch den bisherigen Staatssekretär Rishi Sunak. Mit Javid verließen sechs weitere profilierte Minister, darunter vier Frauen, das Kabinett. Die Schlüsselressorts blieben allerdings – vom Schatzkanzleramt abgesehen – unberührt. Bestätigt wurden Außenminister Dominic Raab, Innenministerin Priti Patel, Verteidigungsminister Ben Wallace und Kabinettsbürominister Michael Gove.

In den vergangenen Tagen hatte Downing Street die Erwartungen zu dämpfen versucht und ein eher kleines Revirement signalisiert. Spekuliert wurde am Donnerstag, ob der Plan durch eine Panne vereitelt worden sei. Johnson soll Javid angeboten haben, das Amt weiterzuführen, sofern er seinen Beraterstab größtenteils entlässt und mit dem Stab des Premierministerbüros verschmilzt. Ob dies in der Hoffnung geschah, dass Javid zustimmt, oder in der Absicht, ihn loszuwerden, ist unklar; Javid erklärte jedenfalls nach dem Gespräch seinen Rücktritt.

Schon im vergangenen Jahr musste Javid auf eine Beraterin verzichten, nachdem diese von Dominic Cummings, Johnsons Chefberater, ohne sein Wissen entlassen worden war. Die Forderung nach dem Austausch des Beraterstabs im Schatzkanzleramt wird als weiterer Beleg dafür gesehen, dass Downing Street Nummer 10 die Kontrolle über die wichtigsten Ressorts anstrebt. Die traditionelle Konkurrenz zwischen dem Premierministerbüro und dem mächtigen Schatzkanzleramt in Downing Street Nummer 11 hatte zuletzt die Regierung von Theresa May schwer belastet. Das Haus, das damals von Philip Hammond geführt wurde, hatte systematisch gegen Mays Brexit-Kurs gearbeitet. Dies galt Johnsons Beratern als abschreckendes Beispiel.

Der 39 Jahre alte Sunak sitzt erst seit fünf Jahren im Parlament, stieg aber rasch auf. Er studierte in Oxford und Stanford und arbeitete zunächst für Investmentbanken und Hedgefonds. Einem größeren Kreis wurde er erst im vergangenen Jahr bekannt, als ihn Johnson verstärkt als inoffiziellen Regierungssprecher einsetzte. Überraschung rief die Entlassung von Nordirland-Minister Julian Smith hervor. Ihm war es im Januar gelungen, die Belfaster Regierungskoalition aus der Democratic Unionist Party und der Sinn Fein wieder zusammenzubringen, nachdem sie drei Jahre lang ihre Arbeit stillgelegt hatte. Dies trug ihm Anerkennung von allen Seiten ein.

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar würdigte Smith am Donnerstag als einen der feinsten Politiker, die das Königreich hervorgebracht habe. Smith war als „Chief Whip“ ein zentraler Strippenzieher Mays gewesen. Zu seinem Nachfolger wurde Brandon Lewis, der zuvor Staatssekretär im Brexit-Ministerium war. Der Posten ist bedeutender geworden, seit auf der irischen Insel verstärkt über eine Wiedervereinigung gesprochen wird. Es ist der britische Nordirlandminister, der laut des Karfreitagsabkommens darüber entscheidet, ob und wann eine Volksabstimmung („Border Poll“) eingeleitet wird.

Zu den prominenten Abgängen gehört auch Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox, der auf dem Höhepunkt der Brexit-Krise aufsehenerregende Auftritte im Unterhaus absolviert hatte. Im Amt, das im Königreich Kabinettsrang hat, folgt ihm die EU-Kritikerin Suella Braverman. Ebenfalls entlassen wurden Umweltministerin Theresa Villiers, die von ihrem Staatssekretär George Eustice ersetzt wird, und die Staatsministerin im Wohnungsbauministerium, Esther McVey, die gegen Johnson kandidiert hatte.