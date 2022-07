Sri Lanka : Wer sind die Vertreter der Protestbewegung?

Aktualisiert am

Die Regierungsgegner in Sri Lanka haben ihr erstes Ziel erreicht: Der Präsident ist offiziell zurückgetreten. Und ein erheblicher Teil des Landes steht hinter ihnen.

Geste guten Willens: Demonstranten bieten am Freitag in Colombo einem Polizisten Milchreis an. Bild: AFP

Im Protestlager in Colombo herrschte schon vor einigen Tagen Festivalatmosphäre. Tausende flanierten an den Zelten und Buden vorbei, die eine junge Protestbewegung an der Strandpromenade Galle Face aufgebaut hat. Auf einer Bühne riefen ein paar junge Leute immer wieder „Go! Gota! Go!“ zu einem Bongo-Rhythmus: „Gota, verschwinde!“ bedeutet das, unter Verwendung eines Spitznamens des zurückgetretenen sri-lankischen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa.

Andere klatschten in die Hände und tanzten. In der ausgelassenen Stimmung ließ sich fast vergessen, dass die Demonstranten zähe Wochen hinter sich haben. Teilweise harren sie schon seit Monaten in ihren Zelten auf dem staubigen Platz aus und haben sich wilde Schlachten mit der Polizei und mit den Anhängern des Präsidenten geliefert. Sie haben Tränengas wie Wasserwerfern getrotzt.