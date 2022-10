Wer ist Rishi Sunak? : Ein Krisenmanager mit Machtsinn

Großbritannien zu regieren sei das „Privileg meines Lebens“, sagte Rishi Sunak nach seiner Wahl zum neuen Premierminister. So ähnlich haben das schon viele seiner Vorgänger gesagt, aber Sunak hat vielleicht noch ein bisschen mehr Grund dazu. Er ist nicht nur der jüngste, sondern der erste „nicht-weiße” Regierungschef des Vereinigten Königreichs, das in seiner Kolonialvergangenheit auch über jenes Land herrschte, aus dem Sunaks Vorfahren stammen.

Die Großeltern lebten im Punjab, bevor sie nach Ostafrika immigrierten, von wo sie dann in den sechziger Jahren mit ihren Familien nach England auswanderten. Sunak wurde 1980 in Southampton geboren, als ältestes von drei Kindern. Seine Eltern, ein Arzt für Allgemeinmedizin und eine Apothekerin, kratzen alles Geld zusammen, um ihren vielversprechenden Erstgeborenen auf eine angesehene englische Privatschule zu geben. Fast 50.000 Euro kostet das Winchester College im Jahr. Danach ging er den vorgezeichneten Weg: Oxford, Stanford, Banking – mit Jobs in London und in Kalifornien.

Geld spielte bald keine Rolle mehr für den Hochbegabten, schon gar nicht nach seiner Hochzeit mit Akshata Murty, die aus einer der zehn reichsten (Unternehmer-)Familien Indiens stammt. Im Jahr 2015, im Alter von 35 Jahren, kam Sunak ins Unterhaus und machte zwei Jahre später Karriere in den Junior-Rängen der Regierung von Theresa May.

Als früher und überzeugter Brexiteer unterstützte er deren Widersacher Johnson und wurde von ihm bald nach dessen Machtübernahme zum Finanzminister gemacht. Nur zwei Wochen später begann die Pandemie, in der Sunak als Krisenmanager mit dicken Taschen auftrat. Das von ihm entworfene „Furlough Scheme“, das Arbeitnehmer und Unternehmen großzügig für coronabedingte Ausfälle kompensierte, gilt bis heute als das größte schuldenfinanzierte Hilfsprogramm in Friedenszeiten.

Als Johnson vom Affärenstrudel hinabgezogen wurde, erkannte Sunak seine Chance. Mit seinem Rücktritt im vergangenen Juli beschleunigte er Johnsons Sturz. Als das Nachfolgerennen begann, war er der Erste, der mit einer professionell und verdächtig lang vorbereiteten Kampagne seine Kandidatur anmeldete. Dass er nach der Niederlage gegen Liz Truss, die nicht von der Fraktion, aber von der Parteibasis bevorzugt wurde, so schnell eine zweite Chance bekommen sollte, hat ihn vermutlich selber gewundert. Aber er ergriff sie beherzt, reaktivierte sein Wahlkampfteam binnen Stunden, und setzte sich am Ende sogar gegen seinen ehemaligen Chef durch, der am Sonntag, nach langen Verhandlungen mit Sunak, entnervt aufgab.

An Machtsinn fehlt es dem erst 42 Jahre alten Premierminister gewiss nicht. Den wird er jetzt brauchen, um seine schier unregierbar gewordene Partei zu domestizieren. Ohne die Unterstützung Tory-Abgeordneten wird er kaum durchzusetzen können, was er zum Amtsantritt versprochen hat: das Land zu vereinen und die Wirtschaft zu stabilisieren.