Jeffrey Zients : Wer ist der neue Stabschef Joe Bidens?

Jeffrey Zients war kein IT-Fachmann, als er 2013 dazu berufen wurde, nach einem katastrophalen Start die fehlergeplagte Website health­care.gov zu retten, einen Eckpfeiler der Obama’schen Gesundheitsreform. Und Zients war kein Wissenschaftler, als er 2021 zu Joe Bidens Corona-Koordinator wurde. Doch seine große Stärke, da sind sich Beobachter und Weggefährten einig, ist die Fähigkeit, Dinge mitten im Chaos anzupacken und zu erledigen. Amerikas vormals oberster Immunologe Anthony Fauci sagte einmal, er habe in Washington mit vielen zusammengearbeitet, doch Zients sei ein „echter Star“.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Als Bidens neuer Stabschef im Weißen Haus dürfte der 56 Jahre alte Zients von Februar an von Neuem beweisen können, wie gut er schwierige Aufgaben bewältigt. Wahrscheinlich wird er Biden durch einen zweiten Präsidentschaftswahlkampf führen.

Zients ist in Washington D.C. geboren und im Nachbarbundesstaat Maryland aufgewachsen. Er studierte Politikwissenschaften an der Duke University. Doch den Weg in die Politik beschritt er erst ziemlich spät. Zunächst wurde er in der Privatwirtschaft zum Multimillionär. 2002 – mit 35 Jahren – landete Zients mit einem Vermögen von 149 Millionen Dollar auf der Forbes-Liste der vierzig reichsten Amerikaner unter vierzig Jahren. Damals war gerade der Börsengang des Beratungsunternehmens geglückt, dem er vorstand.

Seine Erfahrung in der Beratung nahm Zients 2009 erstmals mit ins Weiße Haus: Damals wurde er unter Barack Obama der erste „Chief Performance Officer“ und hatte die Aufgabe, die Regierung effizienter und weniger teuer zu machen. Später war er Direktor des Haushaltsbüros der Regierung und von 2014 bis 2017 schließlich Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Obama. Seine Finanzexpertise dürfte im drohenden Streit mit den Republikanern über die Schuldenobergrenze und den Haushalt ein weiterer Grund für seine Berufung als neuer Stabschef sein.

Mehr zum Thema 1/

Weggefährten sagen über Zients, er sei hartnäckig, aber dabei freundlich – eine ungewöhnliche Kombination. Seine Mutter drückte es einmal so aus: Ihr Sohn habe eine Menge Verstand, aber sei auch mitfühlend. Gemeinsam mit seiner Frau Mary Menell, mit der Zients vier Kinder hat, gründete er eine gemeinnützige Organisation, die wirtschaftlich benachteiligten Jugendlichen etwa bezahlte Praktika ermöglicht. In der öffentlichen Kommunikation verzichtet Zients auf laute Töne. Er twittert nicht und ist auch deshalb kein allzu bekanntes Gesicht in der Öffentlichkeit, obwohl er Einfluss im Weißen Haus hat. Der Präsident selbst sagte bei Zients’ Abschied als Corona-Koordinator, es gebe „niemanden, der bessere Ergebnisse liefert als Jeff“.