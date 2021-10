Alexander Schallenberg : Kurz-Nachfolger auf Linie

Alexander Schallenberg (ÖVP) am 25. August in Wien Bild: dpa

Alexander Schallenberg ist also der Mann, mit dem die christdemokratische ÖVP in Wien Kanzlerpartei in der Koalition mit den Grünen bleiben will. Die Wahl erscheint logisch, obwohl oder gerade weil sein Name in den vorherigen Szenarien für den Fall Was-wäre-wenn nicht prominent aufgetaucht war. Er ist einerseits nicht so eng mit dem innerparteilichen Aufstieg von Sebastian Kurz verbunden wie andere bisherige Regierungsmitglieder von der ÖVP. Er ist damit weit genug entfernt von der Inseratenaffäre, wegen der die Grünen Kurz zum Rückzug gezwungen haben, um deren Forderung nach einer „untadeligen Person“ zu genügen. Andererseits war er, seit Kurz 2013 Außenminister wurde, ihm im Amt ein enger Berater und loyaler Gefolgsmann. Kurz, der weiter eine bestimmende Rolle ausüben will, würde nicht jemanden vorgeschlagen haben, der seine Linie konterkariert oder auf dem neuen Posten zuviel eigenen Ehrgeiz zu entwickeln droht.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Schallenberg entstammt einer alten österreichischen Familie, seine Vorfahren haben schon so manchem Kaiser gedient. Sein Vater führte das Nomadenleben eines Diplomaten, weswegen der künftige österreichisch Bundeskanzler 1969 in der Schweizer Hauptstadt Bern geboren wurde und seine Kindheit teils in Indien, Spanien und Frankreich verbracht hat. In Wien und Paris studierte er das Recht, in Brügge vertiefend das europäische. Dann trat er selbst in den auswärtigen Dienst ein. Allerdings zeugen seine Aufgaben bereits von einem politischen Zugang. Nach einem Posten an der Rechtsabteilung der österreichischen EU-Botschaft in Brüssel holten die Außenminister Plassnik und Spindelegger sich ihn als ihren Sprecher. Kurz beförderte ihn dann zum Leiter für „strategische außenpolitische Planung“. Als Kurz 2017 das Kanzleramt erobert hatte, nahm er Schallenberg auch dorthin als Planungschef mit.

„Teil der Mannschaft von Sebastian Kurz“

Die Ibiza-Affäre beendete keine zwei Jahre später jäh die erste Kanzlerschaft von Kurz, und der geschiedene Vater von vier Kindern fragte sich, ob er künftig lange Vormittage im Volksgarten bei Caffè latte verbringen werde. Doch kam es ganz anders, er wurde Außenminister in der „Beamtenregierung“ von Brigitte Bierlein. Er konnte schon da als Vertreter der ÖVP gelten, so wie auch andere Parteien ihnen nahestehende Beamte unterbrachten.

Mehr zum Thema 1/

Einfluss konnte er auch als Regierungskoordinator zur Geltung bringen. Nicht von ungefähr hat Kurz jetzt an Schallenbergs damalige Rolle erinnert. Der ÖVP trat er erst bei, als er auch in die türkis-grüne Regierung übernommen wurde. Dabei blieb er stets auf Kurz‘ Linie, ob in Sachen Migration oder Personalpolitik. Jetzt hat er die kniffelige Aufgabe vor sich, als „Teil der Mannschaft von Sebastian Kurz“, wie er sich einmal bezeichnete, zugleich mit eigener Autorität ein Regierungsteam zu führen.