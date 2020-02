Dubiose Geschäfte : Wer an der Migrationskrise in Griechenland verdient

Wer an der Migrationskrise in Griechenland verdient

Auf Leros wussten sie es schon, als im übrigen Europa noch kaum jemand davon sprach. Wenn Matina Katsiveli davon erzählt, geht sie mindestens bis in das Jahr 2007 zurück. Damals seien erstmals auffällig viele Menschen aus der Türkei auf der Insel angekommen. Doch wer waren die Menschen, die da kamen? Geflüchtete? Irreguläre Migranten? Schiffbrüchige?

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Für Frau Katsiveli scheint die Sache eindeutig zu sein, denn sie spricht durchgängig von Geflüchteten. Sie erwähnt Ahmet aus Afghanistan, der 2007 kam und geblieben ist auf der Insel. Er lernte erst Griechisch, dann Englisch und ist heute Manager des Princess Boutique Hotel in dem Küstenort Alinda, dessen Besitzer von Leros stammt, aber in den Vereinigten Staaten lebt.

Ahmet wartet zwar auch nach mehr als zwölf Jahren in Griechenland noch auf einen griechischen Pass, aber immerhin hat er eine Aufenthaltsgenehmigung. Vor allem hat er viele Freunde auf Leros und will die Insel nie wieder verlassen. „Leros ist jetzt meine Heimat“, sagt er, als wir ihn auf Whatsapp in Afghanistan erreichen, wo er Verwandte besucht. Jetzt im Winter hat er Zeit dazu.

Im Sommer ist Leros vom Tourismus geprägt, doch bis zum Frühjahr sind die meisten Hotels und Tavernen geschlossen, die Strände leer. Ahmet war 14 Jahre alt, als er nach Leros kam. Heute sei es einfach, aus Afghanistan nach Europa zu reisen, jede Etappe sei organisiert, in weniger als einem Monat könne ans Ziel kommen, wer nur Geld habe, sagt Ahmet. „Zu meiner Zeit war es viel schwieriger und gefährlicher. Es dauerte zwei oder drei Monate.“

Als Ahmet aufgelegt hat, berichtet Matina Katsiveli von anderen, die geblieben sind. Da ist Hamid, der als Dachdecker arbeitet. Einige Männer aus Pakistan und Senegal sind auch schon seit Jahren da. Im Winter halten sie die Jachten reicher Ausländer instand, die ihre Boote hier überwintern lassen. Und im Sommer, wenn die Insel voller Touristen ist, gibt es ohnehin immer Gelegenheitsjobs. „Ein anderer Junge hat ein Mädchen aus Leros geheiratet. Er hat einen Obstladen hier. Und ein Iraner ist auch geblieben, er arbeitet jetzt in einem Supermarkt. Unsere Leute verstehen sich gut mit diesen Zuwanderern“, sagt Frau Katsiveli.

Aber Ahmet, Hamid und andere kamen in Zeiten, als der Strom aus Migranten und Flüchtlingen noch ein Rinnsal war. Vor einem Jahrzehnt brachte das Meer vielleicht einige hundert Menschen im Jahr aus der Türkei nach Leros, von denen fast alle wieder fortgingen. Inzwischen sind es Tausende, und die meisten können nicht weiterziehen. Seit im März 2016 das EU-Türkei-Abkommen in Kraft trat, ist der Weg zum Festland für die meisten zunächst versperrt. Das Abkommen sieht vor, dass die Asylanträge der Menschen, die jetzt kommen, auf den Inseln geprüft werden. Nur wer glaubhaft darlegen kann, in der Türkei von politischer Verfolgung bedroht zu sein, soll bleiben dürfen. Wer als nicht schutzbedürftig eingestuft wird, muss dagegen in Erdogans Staat zurück. So steht es zumindest in dem Abkommen.

Mehr als 3000 Menschen auf viel zu engem Raum

Aber weil die kleine griechische Asylbehörde immer noch vollkommen überfordert ist und ihr Personal auf den Inseln nie angemessen verstärkt hat, gibt es nun für viele kein Vor und kein Zurück mehr. Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros sind nicht mehr das Sprungbrett nach Europa, sondern eine Falltür. Das Aufnahmelager Lepida auf Leros hat eine Kapazität von 800, höchstens 1000 Plätzen – doch es drängen sich innerhalb und außerhalb der Zäune mehr als 3000 Menschen auf viel zu engem Raum. Monat für Monat werden es mehr.