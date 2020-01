Weltwirtschaftsforum : Bolsonaro kommt nicht nach Davos

Jair Bolsonaro am Dienstag in Brasilia Bild: AP

Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat seine Teilnahme am diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. Der Staatschef habe mit seinen Beratern eine „Reihe von Themen“ analysiert, darunter wirtschaftliche und politische Themen sowie Sicherheitsfragen, sagte sein Sprecher Otávio Rêgo Barros am Mittwoch in Brasília. Alle diese Themen hätten die Entscheidung Bolsonaros herbeigeführt, dass er keine Zeit für einen Besuch in Davos haben werde.

Brasilien werde stattdessen von einer Delegation vertreten. Zudem wies der Sprecher Spekulationen zurück, Bolsonaro sage seine Teilnahme wegen der jüngsten Eskalation in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran ab. Diesbezüglich gebe es „keinen Zusammenhang“, sagte Rêgo Barros. Der amerikanische Präsident Donald Trump ist ein enger Verbündeter Bolsonaros.

Zuvor hatte Bolsonaro verbreitet, er könnte aus Sicherheitsgründen womöglich nicht nach Davos reisen. Das Weltwirtschaftsforum in dem Schweizer Skiort ist in diesem Jahr vom 21. bis 24. Januar geplant. Vergangenes Jahr hatte Bolsonaro wenige Tage nach seinem Amtsantritt in Davos sein „neues Brasilien“ vorgestellt.