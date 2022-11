Weltklimakonferenz „COP27“ : „Die Konferenz kann wirklich crashen“

Auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich herrscht Ruhe nach dem Sturm. Zwar dauern die Verhandlungen an, die ägyptische Präsidentschaft hatte sie wegen vielerlei Blockaden rund um die Abschlusserklärung ins Wochenende hinein verlängert. Da das Ende des „COP27“ genannten Treffens aber eigentlich auf Freitag terminiert war, sind viele der rund 30.000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten schon abgereist; vor allem jene, die nicht in den Delegationen sitzen. Die Länderpavillons sind verwaist, es finden keine öffentlichen Sitzungen mehr statt, die ohnehin unzureichende Verpflegung an den überteuerten Ständen – ein Cheeseburger kostet 11 Dollar – wurde stark zurückgefahren.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das riesige COP-Gelände aus der blauen Delegationszone und der architektonisch deutlich spektakuläreren grünen Zone für Unternehmen, Wissenschaftler, Künstler und die Zivilgesellschaft wirkt in weiten Teilen wie eine Geisterstadt, durch die der Wüstenwind weht. Unverändert emsig aber arbeiten Dutzende haushoher Klimaanlagen, um die Temperatur von zu heißen 28 Grad auf zu kalte 15 Grad herunter zu kühlen. Unter deutschsprachigen Teilnehmern hat diese übertriebene Energieverschwendung für die COP27 die Spottbezeichnung „Weltklimaanlagenkonferenz“ aufkommen lassen.

Murren über ägyptische Verhandlungsführer

Mindestens so fleißig wie die Maschinen sind die Verhandler, die übermüdet, wahlweise schwitzend oder verfroren und ziemlich genervt zwischen Sitzungssälen, Freiflächen und ihren Länderbüros hin und her irren. Viele murren über die ägyptischen Verhandlungsführer, die zu wenig Moderationsgeschick zeigten, zu wenig Einsicht und Beharrlichkeit zu den wichtigen Punkten und die insgesamt viel zu langsam agierten. Erst am Freitag, also am eigentlich letzten Tag, hatte der ägyptische Außenminister und COP-Präsident Samih Schukri den ersten vollständigen Entwurf einer sogenannten Mantelentscheidung vorgelegt; zuvor waren nur Ideensammlungen kursiert.

Das Papier ist sehr unkonkret und drückt sich in den wichtigsten Feldern um richtungsweisende Aussagen herum, die über die Vorgängererklärung von 2021, den „Klimapakt von Glasgow“ hinausgehen würden.

Am Samstag legte Schukri eine zweite Fassung vor, über welche die Regierungsdelegationen derzeit brüten. In dem neuen Text finden sich noch Platzhalter, etwa zu dem besonders umstrittenen Thema, wie eine mögliche Finanzierung bereits eingetretener klimawandelbedingte Verluste und Schäden aussehen sollte. Dazu tagt eine eigene Arbeitsgruppe, deren Ergebnisse in den Abschlusstext einfließen sollen.

Auch bleibt es vorerst bei der Formulierung der COP des vergangenen Jahres, wonach die Kohleverstromung reduziert werden soll, ohne dass das auch für andere fossile Träger gelten würde. Zudem ruft der Entwurf säumige Vertragssaaten dazu auf, ihre nationalen Minderungsbeiträge (NDCs) zum Treibhausgasausstoß bis 2030 spätestens Ende kommenden Jahres hochzusetzen.

Was sind die Knackpunkte in den kommenden Stunden? Traditionell geht es auf den vor 27 Jahren ins Leben gerufenen Konferenzen um „Mitigation“ und „Adaptation“, wörtlich Milderung, Abschwächung, Minderung und Anpassung. „Mitigation“ bezieht sich auf alle Schritte der Treibhausgasverringerung, im weitesten Sinn auf den Klimaschutz. „Adaptation“ meint die Veränderung und den Umbau der vom Klimawandel bereits heimgesuchten Gebiete, um mit den Folgen der Erderwärmung klarzukommen. Die Anpassung umfasst den Überschwemmungsschutz genauso wie das Züchten von Saatgut, das mit weniger Wasser auskommt. Für beides, Klimaschutz und Anpassung, braucht es die sogenannte Klimafinanzierung.