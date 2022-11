Baerbock bei Klimakonferenz : „Noch nie waren ambitionierte Ergebnisse so schwierig“

In Ägypten stocken die Verhandlungen. Eine Abschlusserklärung ist nicht in Sicht – obwohl die Konferenz am Freitag enden sollte. Nun wird sie wohl, wie üblich, in die Verlängerung gehen.

Größer können Ambitionen kaum sein: Alle Verhandlungstage auf der Weltklimakonferenz tragen Namen, der Donnerstag hieß „Solutions Day“, Tag der Lösungen. Von solchen sind die fast 200 UN-Staaten in Scharm el-Scheich aber noch weit entfernt, obgleich bis zu diesem Freitag ein Abschlussdokument entstehen sollte.

Vermutlich wird man deshalb, wie üblich, in die Verlängerung gehen. „Noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am „Lösungstag“ in Ägypten, „aber noch nie waren sie so wichtig“.

Einige dürre Bestandteile sind inzwischen bekannt, die das Schlussdokument aufnehmen könnte, aber noch immer gibt es keine Vorlage. Im Mittelpunkt steht das bekannte Ziel, die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Text enthält zudem die Bekräftigung des Glasgower Beschlusses von 2021, den Kohleausstieg einzuleiten. Andere fossile Träger werden nicht erwähnt.