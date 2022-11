Weltklimakonferenz in Ägypten : Deutschland spricht mit vielen Stimmen

Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Scharm el-Scheich. Bild: dpa

Immerhin, eine Neuigkeit hatte sich der Bundeskanzler für seinen Auftritt zum Auftakt der Weltklimakonferenz aufgehoben, dem klimapolitischen Schaulaufen von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. „Als G-7-Präsidentschaft wollen wir einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen“, kündigte Olaf Scholz am Montag im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich an. „Für diesen Schutzschirm und die Klimarisikofinanzierung stellt Deutschland 170 Millionen Euro zur Verfügung.“

Mit dieser Initiative greift Scholz eine Forderung aus der Gruppe der durch den Klimawandel verwundbarsten Staaten auf, die inzwischen auf weltweit 57 Mitglieder angewachsen ist. Gemeinsam mit dem Präsidenten Ghanas, das derzeit den Vorsitz der Gruppe innehat, will Scholz bei einem Arbeitsfrühstück an diesem Dienstagmorgen das Projekt anschieben. Es soll zunächst mit sieben Ländern beginnen, die von Extremwetter und Hochwasser besonders betroffen sind, unter ihnen Pakistan und Bangladesch. Das Sekretariat wird seinen Sitz in Frankfurt haben.

Die neue Ankündigung fügt sich ein in den Rahmen, den Scholz bei seinem Auftritt in dem Badeort auf der Halbinsel Sinai abermals bekräftigt: Auf sechs Milliarden Euro will die Bundesregierung ihre jährliche Klimafinanzierung bis 2025 ausbauen, zuletzt waren es 5,3 Milliarden Euro. Der Sprung sei größer, als er auf den ersten Blick wirke, wird in deutschen Regierungskreisen betont: Schließlich handele es sich bei den meisten Projekten um befristete Vereinbarungen mit einzelnen Ländern, die regelmäßig auslaufen.

Kampf gegen die Entwaldung im Kongobecken

Einen Schwerpunkt des deutschen Engagements soll der Kampf gegen die Entwaldung im Kongobecken bilden, dem letzten großen zusammenhängenden CO 2 -Speicher auf dem Planeten. Daneben richten sich Hoffnungen auf den Regierungswechsel in Brasilien, wo sich das Amazonasgebiet unter dem Regiment des scheidenden Präsidenten Jair Bolsonaro zu einer Quelle von CO 2 -Entwicklung entwickelt hat. Hier hat die Bundesregierung angekündigt, die unterbrochene Zusammenarbeit beim Klimaschutz schnell wieder aufzunehmen.

Neben dem Vorhaben, Schäden und Verluste durch den Klimawandel auszugleichen, nannte Scholz „ein robustes Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung“ als weiteres Ziel der Konferenz. Er räumte ein, dass Deutschland aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und die dadurch entstandene Energiekrise bis zum Jahr 2024 für die Stromerzeugung mehr Kohle verfeuern werde als ursprünglich geplant. Im Gegenzug verwies er auf den Beschluss, die Nutzung der Braunkohle im rheinischen Revier schon im Jahr 2030 zu beenden. Scholz bekräftigte auch das Ziel, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral wirtschaften werde.

Scholz selbst wird seinen Konferenzbesuch an diesem Dienstag auch für eine Reihe von bilateralen Treffen nutzen, die nicht unmittelbar mit dem Klimathema zusammenhängen. Dafür reisen in der kommenden Woche, wenn es in die Endphase der eigentlichen Verhandlungen geht, gleich drei Regierungsmitglieder aus Deutschland an: Außenministerin Annalena Baerbock, Umweltministerin Steffi Lemke und Entwicklungsministerin Svenja Schulze, in deren Ressort die Klima-Zusammenarbeit mit den ärmeren Ländern fällt. Wirtschaftsminister Robert Habeck wird durch einen Staatssekretär vertreten sein.

Das Auswärtige Amt verhandelt federführend

In diesem Jahr werden die Verhandlungen auf der Konferenz erstmals nicht mehr federführend vom Umweltministerium geführt, sondern vom Auswärtigen Amt, in dessen Zuständigkeit die internationale Klimapolitik nach dem Regierungswechsel gewechselt ist. Das war ein Wunsch Baerbocks gewesen, die sich dieses grüne Kernthema sichern wollte. Als Chefunterhändlerin für die Klimaverhandlungen hatte sie sich die vormalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zu sich ins Auswärtige Amt geholt.

Offen bleibt, ob die weitere Aufsplitterung des Themas auf unterschiedliche Ressorts die deutsche Verhandlungsposition stärkt oder schwächt. Unterschiedliche Akzente wurden bereits bei einem wichtigen Thema sichtbar, der Erschließung neuer Gasfelder. Scholz war zuletzt in den Senegal gereist, um ein Projekt vor der dortigen Küste voranzutreiben. Baerbocks Staatssekretärin Morgan hatte jedoch zuletzt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt, staatliches Fördergeld für solche Vorhaben werde es nicht geben, und sie würden sich vermutlich auch wirtschaftlich nicht rechnen.

Im Kanzleramt vertritt man hingegen die Auffassung, die Entwicklungs- und Schwellenländer ließen sich im Sinne der eigenen Entwicklung ohnehin nicht von der Erschließung neuer Energiequellen abhalten, zumal sie im Sinne des Abschieds von Kohle und Öl für eine Übergangszeit ebenfalls stärker auf Erdgas setzen müssten, um ihre Klimaziele zu erreichen. In der Regierungszentrale rechnet man nicht damit, dass Gas aus Russland in absehbarer Zeit wieder in ähnlichen Mengen wie früher in andere Länder fließt. Auch dies müsse in globalem Maßstab kompensiert werden.