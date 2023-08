Der Papst beginnt seinen Besuch des Weltjugendtages in Lissabon mit deutlicher Kritik an Europa. „Wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst“, fragte er in seiner ersten Rede.

Der 37. Weltjugendtag ist eröffnet: Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Papst Franziskus am Mittwoch vor Gläubigen in Lissabon Bild: AFP

Papst Franziskus hat seinen Besuch des Weltjugendtages in Lissabon mit Kritik an der Haltung der europäischen Staaten zum Ukrainekrieg begonnen. Er warf ihnen am Mittwoch vor, sich nicht genug für eine friedliche Beilegung dieses Krieges sowie der vielen weiteren bewaffneten Konflikte in der Welt einzusetzen. „Wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst“, keine „kreativen Wege, um den Krieg in der Ukraine und die vielen Konflikte zu beenden, die die Welt mit Blut beflecken?“, fragte der Papst in seiner ersten Rede in Lissabon mit Blick auf die EU.

Zuvor war er in der portugiesischen Hauptstadt mit militärischen Ehren empfangen worden. Auf dem Weg vom Militärflughafen Figo Madura zum Palácio Nacional de Belém, dem Präsidentensitz im Südwesten Lissabons bejubelten den Papst Zehntausende überwiegend junge Menschen. An die offizielle Begrüßung durch Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, der bei der Begrüßung wiederholt den Fischerring des Papstes küsste, schloss sich eine Begegnung mit Vertretern von Regierung und Zivilgesellschaft sowie des Diplomatischen Korps in einem Kulturzentrum an.

In seiner Rede pries Franziskus Lissabon als „Stadt der Begegnung, die verschiedene Völker und Kulturen umfasst“ und die anlässlich des 37. Weltjugendtages „noch universaler“ und „gewissermaßen zur Hauptstadt der Welt“ werde. Seit je seien Portugal und Lissabon, die am weitesten westlich gelegenen Hauptstädte des europäischen Kontinents, zu „neuen und weiteren Horizonten“ ausgerichtet gewesen – hin zum Atlantik. Als „Stadt des Ozeans“ gemahne Lissabon an die „Bedeutung des Zusammenseins“ sowie daran, „Grenzgebiete als Berührungspunkte zu verstehen und nicht als Grenzen, die trennen“, sagte der Papst.

Ausdrücklich erinnerte Franziskus an den Vertrag von Lissabon zur Reform der EU von 2007, in dem als Ziel der Europäer in den Beziehungen zur übrigen Welt die Sicherung des Friedens, die Förderung globaler nachhaltiger Entwicklung sowie die Solidarität und die gegenseitige Achtung unter den Völkern festgeschrieben seien: „Dies ist also der Geist des Zusammenseins, beseelt vom europäischen Traum eines Multilateralismus, der über den bloßen westlichen Kontext hinausgeht.“

Mindestens 600.000 Teilnehmer erwartet

Er kritisierte zudem den Umgang mit Migranten an den Außengrenzen und im Mittelmeer, den Geburtenrückgang sowie die Debatten über die Sterbehilfe. Die „weltweiten Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Klima- und Migrationskrisen“ schienen „schneller voranzuschreiten als die Fähigkeit und oft auch der Wille, diesen Herausforderungen gemeinsam entgegenzutreten“, so Franziskus.

Der Papst nannte sodann drei „Baustellen“, an welchen – vom Weltjugendtag ausgehend – mit Kreativität gemeinsam etwas aufgebaut werden könne: Die Umwelt, die Zukunft und die Geschwisterlichkeit. Die Verschmutzung und Erwärmung der Weltmeere seien eine Mahnung, das menschliche Leben mit einer Umwelt in Einklang zu bringen, die größer sei als wir selbst und die sorgsam gehegt werden müsse, sagte der Papst. Die Zukunft, das seien die gerade jetzt in Lissabon versammelten jungen Menschen, denen die Angst genommen werden müsse, „eine Familie zu gründen und Kinder zur Welt zu bringen“. Dass junge Menschen aus der ganzen Welt in Lissabon zusammenkämen, um die Hoffnung des Evangeliums mitzuteilen, statt ihre Wut herauszuschreien, bezeichnete Franziskus als Ausdruck des Wunsches nach „Einheit, Frieden und Geschwisterlichkeit“.

Der Weltjugendtag war am Dienstagabend im Parque Eduardo VII. im Herzen Lissabons mit einer von Kardinal Manuel Clemente zelebrierten Messe eröffnet worden. Lissabon empfange die jungen Menschen aus mehr als 150 Ländern „vollen Herzens“, sagte der Kardinal und begrüßte die zu Hunderten versammelten Bischöfe und Priester sowie die Zehntausenden jubelnden Gläubigen auf Portugiesisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Vor Beginn des Weltjugendtages hatte es in Portugal auch Kritik an der Großveranstaltung. Sie entzündete sich vor allen an den staatlichen Zuschüssen zum Weltjugendtag, die aus Sicht der Kritiker zu hoch waren.

An den ersten beiden Tagen war von der befürchteten Überfüllung Lissabons noch nichts zu spüren, allenthalben wurde die Organisation der Großveranstaltung gelobt. Die portugiesischen Behörden haben 20.000 Sicherheitskräfte mobilisiert. Schon seit der vergangenen Woche werden an allen internationalen Flughäfen sowie an den Grenzübergängen des Landes die Dokumente von Reisenden kontrolliert. Im Laufe der Woche werden mindestens 600.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet, bis zur Abschlussmesse am Sonntag könnte der Strom der jungen Pilger nach Behördenangaben auf weit mehr als eine Million Menschen anschwellen.