Weltbank : Trump kritisiert Kreditvergabe an China

Amerikas Präsident Donald Trump hat die Weltbank aufgefordert, China keine Kredite mehr zu gewähren. „Warum leiht die Weltbank China Geld? Kann das möglich sein? China hat viel Geld, und wenn nicht, schaffen sie es. Hör auf!“, schrieb Trump am Freitag in einem Beitrag auf Twitter. Die Weltbank hatte trotz Einwänden der Vereinigten Staaten jüngst milliardenschwere Kredite zu günstigen Konditionen an China genehmigt. So solle die Volksrepublik, mit der Amerika seit Monaten in einem Handelsstreit steckt, bis Mitte 2025 jährlich zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Dollar an Darlehen zu niedrigen Zinsen bekommen. Der am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington verabschiedete Fünfjahresplan sieht vor, dass die Kreditvergabe gegenüber dem bisherigen Fünfjahresschnitt von 1,8 Milliarden Dollar „allmählich“ abgeschmolzen werden soll. Die Regierung in Peking hatte um die Finanzierung gebeten.

Der Weltbank zufolge sollen damit Markt- und Steuerreformen vorangetrieben, umweltfreundlicheres Wirtschaftswachstum gefördert und der Zugang der Bürger zu Gesundheits- und Sozialdiensten verbessert werden.

Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich gegen die Förderung ausgesprochen. Die nach den Vereinigten Staaten zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei für eine solche internationale Hilfe zu wohlhabend, kritisierte er. China selbst vergebe Hunderte Milliarden an Krediten an andere Länder für den Aufbau der sogenannten neuen Seidenstraße, die die Verbindungen zwischen der Volksrepublik und anderen Regionen der Welt verbessern soll.