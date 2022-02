Aktualisiert am

Sahel-Sonderbeauftragte : „Die EU hat in Mali viele Schlachten gewonnen“

Emanuela Del Re, Sonderbeauftragte für die Sahelzone im Dezember 2019 in Rom Bild: EPA-EFE

Die EU-Sonderbeauftragte für die Sahelzone, Emanuela Del Re, will im Konflikt um russische Söldner in Mali hart bleiben. Kritik an den EU-Einsätzen weist sie im F.A.Z.-Interview zurück.