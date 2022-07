Waffenhilfe für Kiew : Welche Panzer die Ukraine braucht – und welche nicht

Aktualisiert am

Turmwerfen heißt die neue Disziplin, auf Englisch Turret Toss. Auf Twitter lassen sich unter diesem Stichwort Hunderte Videos finden. Sie zeigen Panzer, deren Turm nach einem Treffer mit Panzerabwehrwaffen in einem Feuerball explodiert. Manchmal wird die Turmhaube vierzig Meter hochgeschleudert, manchmal landet sie Dutzende Me­ter neben dem ausgebrannten Fahrzeug.

Meistens ist das die Variante von T-64 oder T-72 Panzern, die sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte einsetzen. Die Zahl steht für das Jahr, in dem die Serienfertigung begann. Der T-72 wurde immer wieder modernisiert und so oft gebaut wie kein anderer Panzer. Auf der Höhe der Zeit ist er aber schon lange nicht mehr, und im Ukrainekrieg erweisen sich einstige Stärken als Schwächen.

Ukrainische Truppen konnten Verluste eindämmen

Noch ist der Krieg durch Artillerie­duelle geprägt. Zuletzt gelang es den Ukrainern dank moderner westlicher Ge­schütze, den Vorstoß der russischen An­greifer im Osten des Landes zu bremsen. Sie haben etliche Munitionsdepots und Kommandozentralen zerstört. Und weil die modernen amerikanischen Mehrfachraketenwerfer eine überlegene Feuerdistanz aufweisen, konnten die ukrainischen Truppen auch ihre eigenen Verluste eindämmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht jetzt von et­wa dreißig Soldaten am Tag, im Mai und Juni waren es 100 bis 200, zeitweilig sogar bis zu 500 Soldaten gewesen.

Mit der Offensive der Ukrainer im Süden des Landes, im Gebiet Cherson, werden zu­nehmend Panzer in den Mittelpunkt rü­cken. Artilleriebeschuss soll den Gegner schwächen, Lücken in seine Verteidigung reißen – aber diese Lücken müssen dann mit Panzern und Infanterie durchstoßen werden. Anders lässt sich das Terrain nicht zurückerobern.

Die westlichen Staaten haben Kiew da­rauf vorbereitet, allerdings bisher nicht mit westlichen Panzern. Vielmehr haben einige Verbündete, die einst zum Warschauer Pakt gehörten, ihre Altbestände durchforstet. So bot Polen etwa 240 T-72 Panzer an, die Tschechische Republik 60, die Slowakei 30 und Slowenien bis zu 40 (in einer jugoslawischen Variante).

Sowohl Polen als auch die Tschechoslowakei haben dieses sowjetische Modell zur Zeit des Kalten Krieges in Lizenz gefertigt. Die meisten Fahrzeuge sind inzwischen in ukrainischen Händen, Mitte Juni sprach der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin von 237 gelieferten Kampfpanzern. Wie groß der Nutzen dieser Lieferungen ist, muss sich aber erst noch erweisen. Wenn man nüchtern die Fakten betrachtet, besteht kein Grund zu großem Optimismus.

Kriegsparteien verloren einen Viertel ihrer Panzer

Schon jetzt sind die Verluste horrend, die beide Seiten an Panzern erlitten ha­ben. Am verlässlichsten sind die Angaben des Blogs „Oryx“ dazu, allesamt visuell belegt. Demnach hat Russland bis Anfang dieser Woche 885 Kampfpanzer eingebüßt, die allermeisten davon T-72-Varianten. Die Ukraine verlor 226 Panzer, zum größten Teil T-64, die das Rückgrat ihres Heeres ausmachen und einst in Charkiw gebaut wurden.