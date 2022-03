Demographische Verschiebungen : Wo Amerikas Wahlen entschieden werden

Es gibt nicht viele westliche Länder, in denen demographische Verschiebungen eine so große demokratiepolitische Bedeutung haben wie in den Vereinigten Staaten. In Verbindung mit den Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems entscheiden sie über Präsidentenwahlen und die Zusammensetzung des Kongresses. 1960, im Jahr der Wahl Kennedys, entsandte zum Beispiel der Staat New York 43 Abgeordnete ins Repräsentantenhaus. Das ergab mit den zwei Senatoren 45 Elektoren im Wahlmännergremium, das nach dem Volksvotum den Ausgang einer Präsidentenwahl bestätigt.

Wer am meisten Stimmen bekommt, dem fallen in nahezu allen Bundesstaaten alle Wahlmännerstimmen des Staats zu. New York war damals der bevölkerungsreichste Bundesstaat. Kalifornien kam auf 32, Texas auf 24 und Florida auf 10 Wahlmännerstimmen. Ein Prozess setzte ein, der in den Siebzigerjahren in einem Buchtitel seinen vorausschauenden Niederschlag fand: „Power shift“ – die Verschiebung wirtschaftlicher und demographischer Stärke sowie politischen Einflusses weg vom Nordosten und hin zum Süden und Südwesten. Wie dramatisch diese Machtverschiebung bis heute ist, ergibt sich aus dem jüngsten nationalen Zensus von 2020: