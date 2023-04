Die Bundeswehr will ihre Evakuierungsflüge aus Sudan zur Rettung deutscher und an­derer Staatsbürger zunächst einstellen. Das Verteidigungsministerium kündigte am Dienstag an, am Abend solle „der vorerst letzte“ Flug nach Jordanien stattfinden. Das Krisenunterstützungsteam des Auswärtigen Amts und die Bundeswehr würden ihre Kräfte zu­rück nach Deutschland verlegen, blieben aber „reaktions­fähig“. Noch in Sudan verbliebene Deutsche, die bisher nicht zum Flughafen hätten kommen können, würden in den nächsten Tagen von internationalen Partnern ausgeflogen.

Nach Auskunft des Verteidigungsministeriums vom Dienstag hat die Bundeswehr bislang 490 Personen ausgeflogen, mehr als ein Drittel da­von seien deutsche Staatsbürger ge­wesen. Die Bundesregierung will noch bis Ende Mai die Möglichkeit haben, Menschen aus Sudan zu retten. Das sieht ein entsprechendes, vom Bundestag noch zu beschließendes Mandat vor. Es sollen bis zu 1600 Soldaten beteiligt werden können. Die Anwendung militärischer Ge­walt zur Durchsetzung des Auftrags soll möglich sein.

Die britische Regierung begann unterdessen damit, von ihrer Militärbasis auf Zypern aus eine Luftbrücke nach Khartum zu installieren, um britische Zivilisten ausfliegen zu können. In einer ersten Aktion am Wo­chenende hatten britische Streitkräfte mit großem Aufwand lediglich 30 Mitarbeiter der britischen Botschaft mit deren Familienangehörigen ausgeflogen. Das Außenminis­te­rium gab zur Rechtfertigung an, die Botschaft habe direkt in der Schuss­linie zwischen den beiden Kriegs­parteien gelegen, das Personal sei daher akut gefährdet gewesen.

Während bri­tische Zeitungen berichteten, Trans­portflugzeuge aus Frankreich und Deutschland hätten auch britische Staatsbürger mit an Bord ge­nommen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Außenministerium, Andrew Mitchell, am Montag noch, einstweilen gelte für alle Briten in Khartum der Rat, zu Hause zu bleiben, um sich nicht zu gefährden.

Die Regierung argumentierte zu­nächst, die hohe Zahl „britischer Passinhaber“ mache eine Rettungs­aktion unmöglich. Nach ihren An­gaben wird die Zahl der Briten, die sich in Sudan aufhalten, auf rund 4000 geschätzt. Rund die Hälfte da­von habe sich inzwischen gemeldet und um Hilfe gebeten.

Zu den Briten gehören unter anderen rund 70 Ärzte, die im britischen Gesundheitswesen beschäftigt sind und die, wie viele an­dere Briten auch, am Ende des Ra­madans Verwandte und Familien­an­gehörige in Sudan besucht hatten. Am Dienstag teilte Außenminister James Cleverly mit, die Rettungs­aktion habe begonnen, zuerst würden nun Familien mit Kindern, Ältere und Hilfsbedürftige aufgefordert, sich zu einem Flugfeld außerhalb Khartums auf den Weg zu machen.

Bislang mehr als 450 Menschen getötet

Die Zahl der Opfer durch die Kämpfe in Sudan steigt weiter an. Bei den Gefechten zwischen der Armee und den paramilitärischen „Schnellen Unterstützungskräften“ (RSF) wurden laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang 459 Menschen getötet und mehr als 4000 verletzt. In der Nacht zum Dienstag war eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien in Kraft getreten, über die der amerikanische Außenminister Antony Blinken zuvor informiert hatte.

Die RSF bekräftigte am Dienstagmittag ihr „uneingeschränktes Bekenntnis zum 72-Stunden-Waffenstillstand, der darauf ab­zielt, humanitäre Korridore zu öffnen“. Der sudanesischen Armee warf sie vor, die Feuerpause gebrochen zu haben und Khartum mit Flugzeugen anzugreifen. Augenzeugen berichteten am Dienstagmittag von Artilleriebeschuss und einzelnen Gefechten. Auch in Geneina in West-Darfur brachen offenbar weitere Kämpfe aus.

Zudem sollen Kämpfer am Dienstag ein staatliches Medizinlabor mit Proben der Erreger von Krankheiten wie Polio, Cholera und den Masern besetzt haben. Die WHO warnte vor einer „extrem gefährlichen“ Situation und einem großen biologischen Risiko, da in dem Labor Proben verschiedener potentiell tödlicher Krankheitserreger gelagert würden.

Nach Angaben der Vereinten Na­tionen sind bereits Zehntausende in die Nachbarländer Tschad, Ägypten und in den Südsudan geflohen. Während immer mehr Hilfsorganisationen ihr Personal abziehen, will der UN-Sonderbeauftragte in Sudan, Volker Perthes, weiter im Land bleiben: „Wir sind entschlossen, in Su­dan zu bleiben und das sudanesische Volk in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen“, sagte er am Dienstag.