Ungeachtet anhaltender Aufrufe zur Deeskalation und internationaler Vermittlungbemühungen gingen die Kämpfe in Sudan auch am Dienstag weiter. Die humanitäre Lage verschärfte sich, insbesondere in der Hauptstadt Khartum, die seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten am Samstag Ort schwerer Gefechte ist.

Mindestens zwölf der rund zwanzig Krankenhäuser in Khartum und der benachbarten Stadt Omdurman hätten den Betrieb eingestellt, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Grund seien Beschädigungen durch die Kämpfe, Treibstoffmangel oder weil die Gebäude nicht mehr zugänglich seien. Die restlichen Einrichtungen leiden demnach unter Personalmangel und Strom- und Wasserausfällen. Auch Medikamente und Blutkonserven fehlten. Manche Ärzte riefen die Bevölkerung auf, Treibstoff zu spenden, damit Operationen durchgeführt werden könnten.

Das ostafrikanische Land ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Gewalt erschüttert worden. Die Kämpfe spielten sich jedoch meist in entlegenen Regionen ab, Straßenkämpfe in der dicht besiedelten Hauptstadt gab es nicht. Farid Aiywar, der Sudan-Landesdirektor des Zusammenschlusses von Rotes-Kreuz- und Roter-Halbmond-Gesellschaften, sagte Medienberichten zufolge, es gebe zahlreiche Hilferufe von Menschen, die ihre Häuser nicht verlassen, aus Angst, zwischen die Fronten zu geraten. Es sei jedoch „im Augenblick fast unmöglich, in und um Khartum humanitäre Hilfe zu leisten“.

UN-Sondergesandter „extrem enttäuscht“

Die Rivalität zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen „Schnellen Unterstützungskräften“ (RSF) war am Samstag in offene Gewalt umgeschlagen. Am Dienstag rollten weitere Panzer und gepanzerte Fahrzeuge der Armee in Khartum ein, es gab Berichte über Kämpfe nahe den großen Stützpunkten beider Seiten in der Stadt. Volker Perthes, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Sudan, bezifferte die Zahl der Getöteten am Montag auf mindestens 180; mehr als 1800 Menschen seien verwundet worden.

Er sei „extrem enttäuscht“, dass eine vereinbarte humanitäre Waffenruhe nicht eingehalten wurde, sagte der deutsche Diplomat. Er sei in ständigem Kontakt mit den Führern der beiden Seiten. Allerdings „erwecken sie nicht den Eindruck, dass sie unmittelbar Vermittlung für einen Frieden zwischen ihnen wollen“. Armeechef Abd al-Fattah al-Burhan sagte in einem Interview mit dem Sender Sky News, er sei „offen für Verhandlungen“. Zugleich bekräftigte er jedoch, er werde die RSF „definitiv“ besiegen. Die paramilitärische Truppe sei für die Eskalation mitten in Khartum verantwortlich, sagte al-Burhan, während die Armee sich „zurückhält“, damit es nicht noch mehr zivile Opfer gebe.

Indessen mehrten sich Berichte darüber, dass auch Einrichtungen und Mitarbeiter der UN, ausländischer Staaten und von Nichtregierungsorganisationen attackiert worden seien, zum Teil bewusst. Der Außenpolitikchef der Europäischen Union, Josep Borrell, schrieb am Montagabend auf Twitter, der EU-Botschafter in Sudan sei wenige Stunden zuvor „in seiner eigenen Residenz überfallen worden“. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken sagte am Dienstag während des G-7-Treffens in Japan, ein markierter Konvoi der amerikanischen Botschaft sei unter Beschuss geraten, vermutlich von Seiten der RSF. Er habe mit al-Burhan sowie mit dem RSF-Kommandeur Mohammed Hamdan Dagalo telefoniert, sagte Blinken, und sie zu einer sofortigen 24-stündigen Waffenruhe aufgerufen.

Hamdan schrieb auf Twitter, die RSF stimmten einer 24-stündigen humanitären Waffenruhe zu. Er warf der Armee vor, die Waffenruhe bislang nicht geachtet zu haben. Die Armee teilte mit, es habe ihrem Wissen nach bislang keine Koordinierung mit Vermittlern gegeben.