Belarus : Polizei geht wieder gegen Demonstranten vor

Am dritten Abend in Folge gehen Demonstranten in Belarus auf die Straße. Es soll abermals viele Festnahmen gegeben haben. Die EU kündigte unterdessen an, Schritte gegen das Regime zu erwägen.

Demonstranten am Dienstabend vor der belarusischen Botschaft in Moskau Bild: Reuters

Bei den Protesten gegen Wahlfälschungen in Belarus hat es den dritten Abend in Folge wieder viele Festnahmen gegeben. In sozialen Medien gab es Berichte, wonach Sicherheitskräfte abermals brutal gegen friedliche Demonstranten vorgingen. Im Nachrichtenkanal Telegram wurden Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Uniformierte Zivilisten verprügeln und treten. Wie viele Menschen in Polizeigewahrsam kamen, war unklar. Insgesamt war die Lage nach Meinung von Beobachtern aber zunächst ruhiger als in den Nächten zuvor.

Hunderte Menschen beteiligten sich in mehreren Städten an den Protesten. In der Hauptstadt Minsk zogen größere und kleinere Gruppen durch die Straßen. Die Polizei versuchte, die Menge zu zerstreuen. Dabei kam es zu Zusammenstößen. Es sollen auch Gummigeschosse abgefeuert worden sein. Zu sehen war, wie Blendgranaten abgefeuert wurden. In Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden.

Nach der Präsidentenwahl am Sonntag brachen landesweit Proteste aus. Die Wut vieler Menschen richtet sich gegen Staatschef Alexandr Lukaschenka, der sich nach 26 Jahren im Amt an seine Macht klammert. Er drohte mehrmals mit dem Einsatz von Militär. Swetlana Tichanowskaja, die sich am Montag zur Siegerin der Präsidentenwahlen im Land erklärt hatte, hat das Land nach Litauen verlassen – offenkundig unter großem Druck des Regimes.

Minsk weist Kritik aus dem Ausland zurück

Die EU kündigte unterdessen an, ihre Beziehungen zu Belarus überprüfen. Nach dem gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstrationen nach der Präsidentenwahl würden Schritte gegen die Verantwortlichen und Regierungsbeamte erwogen, die sich möglicherweise in die Abstimmung eingemischt hätten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag. Die Menschen in Belarus hätten gezeigt, dass sie einen Wandel wollten, doch die Wahlen seien weder frei noch fair gewesen.

Kritik aus dem Ausland an den Tausenden Festnahmen und der Gewalt gegenüber Demonstranten wies das Außenministerium in Minsk zurück. Die schnellen Erklärungen zahlreicher europäischer Politiker seien absolut inakzeptabel, erklärte das Ministerium am Dienstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Es werde nicht einmal versucht, die Lage objektiv zu verstehen und Informationen zu überprüfen. „Es ist bereits geplant, schicksalhafte Entscheidungen für die Beziehungen unseres Landes mit der EU zu treffen“, hieß es. Das Ausland solle die Instabilität in der Gesellschaft nicht weiter anstacheln.